Robert Sánchez sentencia al Barça: "Todos son muy buenos hasta que llegan a la Premier League"

El Barça lamentará la expulsión de Ronald Araujo y se aferrará a ella de manera irracional para intentar dar explicación a la debacle en Stamford Bridge. Pero esta interpretación no podría estar más lejos de la realidad, y es que el conjunto dirigido por Hansi Flick fue peor que el Chelsea con igualdad numérica, igual que lo fue ante el PSG en su otra derrota en Champions League, lo fue ante el Real Madrid en liga, y contra el Newcastle necesitó un milagro del único jugador que podía salvarles porque venía precisamente de ahí, el inglés Marcus Rahsford. “Todos son muy buenos hasta que llegan a la Premier League. Ahí ya la cosa se pone seria", dijo Robert Sánchez después de la victoria del Chelsea por 3-0, y ahora sí, el portero español tiene toda la razón.

Sabía el Barça que necesitaba un rendimiento físico colectivo a la par del que ejerció en St. James Park, hogar del Newcastle, el pasado 18 de septiembre. Era consciente también de que su plan de partido pasaba por tener el control de la pelota el mayor tiempo posible para evitar que el equipo londinense le atacara la espalda con sus tres extremos que Enzo Maresca situó sobre el campo. Sin Pedri, y no nos olvidemos de Gavi, el conjunto azulgrana se las vio canutas para no perder el balón cada vez que era presionado en la salida. Joan Garcia se vio obligado a jugar en largo hacia Lewandowski en demasiadas ocasiones, y raramente sacó provecho de ello el Barça, que perdió la gran mayoría de duelos en el centro del campo que custodiaba el incansable Moisés Caicedo.

De su propia medicina

"El Barça se siente cómodo con la pelota, pero incómodo sin ella", fue el diagnóstico del técnico italiano tras llevarse los tres puntos que le sitúan quinto en la tabla general europea. "Nuestro plan era tener la pelota igual que lo hacen ellos". El Chelsea no solo trató bien al esférico, sino que se aplicó en tareas defensivas para recuperarlo rápidamente. Algo que el Barça no hizo, y vio como su porción del pastel de posesión se iba reduciendo a medida que avanzaba la primera parte, cuando todavía no existía la excusa de la inferioridad numérica. "Incluso jugando 11 contra 11 me sentía bien porque el equipo estaba jugando bien", añadió Maresca, que dejó claras sus intenciones desde el principio, fue fiel a su estilo y batió al Barça a su propio juego con una versión mejorada y más completa. "Es una gran victoria porque es el Barcelona, pero no cambia nada respecto al equipo que somos y lo que podemos lograr. Es importante y nada más."

Robert Sánchez vio cómo Ferran Torres mandaba al traste la única oportunidad de gol que generó el Barça en todo el partido, y solo tuvo que emplearse en dos jugadas más que terminaron en disparos a puerta, primero Lamine desde fuera del área de manera tímida, y luego Raphinha como revulsivo en la segunda mitad forzando una mano abajo cuando el partido ya estaba visto para sentencia.

Si el guardameta español no tuvo mucha faena fue gracias al trabajo de su equipo, pero en especial a Marc Cucurella, que se llevó el premio al mejor jugador del partido por su labor en contener a Lamine Yamal, que fue de más a menos igual que en las otras dos derrotas en partidos grandes esta temporada. "Cucurella se ha metido en el bolsillo a Lamine Yamal", dictaminó Robert Sánchez, que fue más allá y, a diferencia de su entrenador, descartó a su última víctima para la carrera por el título europeo: "Nos veo favoritos a ganar la Champions, no al Barca."

Marc Cucurella sortea una entrada de Lamine Yamal. / Associated Press / LaPresse / LAP

El problema del Barça es extrapolable al resto de equipos españoles, y el balance en enfrentamientos directos en la máxima competición europea lo corrobora. De los 9 partidos que se han disputado esta temporada entre clubes de La Liga y la Premier League, el único equipo que ha sido capaz de ganar ha sido el Barça en Newcastle (1-2). El resto han sido todo derrotas y más de 600 minutos sin marcar desde el segundo gol de Marcos Llorente en Anfield donde los colchoneros vendieron cara la piel pero no tuvieron recompensa (3-2), y donde el Madrid perdió solo por la mínima gracias a Courtois (1-0).

El Cholo sufrió una derrota abultada en su visita al Emirates (4-0), el Athletic Club de Bilbao no tuvo ninguna posibilidad en el regreso de Mikel Arteta al país vasco a pesar de jugar en casa (0-2) y también sucumbió en St James Park (2-0). El Villarreal fue el que estuvo más cerca, pero tampoco pudo con un Tottenham en reconstrucción (1-0), y se quedó lejos de sacar algo en casa contra el Manchester City de Pep Guardiola (0-2).

El último tropiezo del Barça en Stamford Bridge (3-0) solo es la confirmación a una tendencia inevitable por la diferencia económica entre una competición y otra. Hay que tener en cuenta que de estos nueve enfrentamientos, siete se han disputado en territorio británico, y con este nuevo formato de la UEFA en el que no hay partido de 'vuelta', no hay posibilidad de revancha hasta la fase de eliminación directa. Todavía queda un partido para intentar revertir la dinámica negativa, pues el Manchester City visita el Bernabéu el próximo 10 de diciembre, correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga, un estadio donde los 'mancunianos' solo han logrado una victoria en siete intentos.