Los Lakers presumen de tridente y van a por el doblete de copas tras imponerse en el derbi angelino

LeBron James hizo historia el pasado domingo cuando debutó contra Utah Jazz, elevando a 23 las temporadas disputadas en la NBA, más que nadie en la historia de la liga tras superar a Vince Carter con 22. El rey del baloncesto regresó tras una lesión que le ha mantenido apartado durante el primer mes de competición, pero demostró que la calidad sigue intacta y completó un notable partido en la victoria de los Lakers que ahora lidera el esloveno Luka Doncic, quien ha tomado las riendas del equipo en su ausencia junto a Austin Reaves, la revelación que ya es más certeza que promesa tras su gran inicio de campaña. El tridente ya se estrenó en febrero cuando Doncic fue traspasado, pero sumado a la llegada de un nuevo entrenador, la situación era tan novedosa que no terminó de salir bien y el equipo angelino se despidió de los playoffs en la primera ronda. Ahora son segundos en la conferencia Oeste y acaban de clasificarse para los cuartos de final de la NBA Cup, el torneo del que fueron campeones cuando se inauguró hace dos temporadas.

Derbi angelino

Los Lakers dependían de sí mismos para asegurar la primera plaza de su grupo y obtener la clasificación a la siguiente ronda, e hicieron los deberes con comodidad ante sus rivales de la ciudad, los Clippers de James Harden. Luka Doncic estuvo estelar, conectando en 7 de sus 12 intentos desde el triple hacia sus 43 puntos, 13 asistencias y 9 rebotes. La gran preocupación ante el ansiado regreso de LeBron se centraba en torno al encaje de las tres piezas principales del engranaje ofensivo, y en tan solo media hora quedó resuelta la duda de como iba a funcionar el sistema. Reaves volvió a superar los 30 puntos y LeBron James se conformó con un silencioso 25/6/6 sin prácticamente sudar. Una demostración colectiva del talento que atesoran los tres fue suficiente para doblegar a un equipo que solo puede confiar en James Harden para tirar del carro y suman 13 derrotas en 18 partidos esta temporada.

LeBron James defiende a James Harden. / Jae C. Hong / AP

Para el conjunto de JJ Reddick ya son cinco victorias seguidas, la mejor racha en el Oeste después de Oklahoma que va a otro ritmo y se aleja de sus perseguidores con nueve triunfos seguidos, diecisiete en total, y una sola derrota. Han ganado los tres partidos de copa y son el primer equipo en conseguir el billete para los cuartos de final. Esta competición no tiene el prestigio de los torneos europeos por su corto recorrido, pero es un incentivo más al principio de una temporada que se puede hacer larga. Los Lakers se alzaron con el trofeo en 2023 y saben lo que supone tener a tus espaldas una referencia positiva que te permite mirar atrás y confiar en lo que te queda por delante. Mientras tanto, LeBron James no piensa en su futuro y se centra en el presente, ya que ha expresado que no sabe si esta será su última temporada.

El origen del tridente

Tratándose de una franquicia que siempre se ha mantenido en la élite gracias a sus superestrellas, los Lakers detectaron que su ventana de contención a otro anillo estaba llegando a su fin por la edad de LeBron James y Anthony Davis. A sus 40 años, LeBron ya no es capaz de ser el mejor jugador en un quinteto campeón, y su escudero en la zona de pívot tampoco estaba a la altura a pesar de ganar juntos en 2020. Es por eso que la directiva aprovechó que en Dallas tampoco estaban contentos con su situación y completó uno de los traspasos más llamativos de la historia de la NBA. Luka Doncic aterrizó en California sin saber muy bien ni como ni por qué, pero diez meses después ya se ha adaptado a las luces de Hollywood y ahora forma un trío de cine con LeBron James y Austin Reaves, los Lakers van a por su segunda copa y los Mavericks no ahorran en desgracias, penúltimos en la conferencia Oeste.