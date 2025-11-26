Laia Sanz, sobre su participación con Ebro en el Dakar 2026: "He trabajado muy duro para volver a estar aquí"

Muy lejos y olvidado tiene ya Laia Sanz su abandono del Dakar del pasado año por una desviación de escasos milímetros de la barra lateral del arco de seguridad. "La mala suerte queda atrás, esa noche ni dormí porque fueron momentos muy duros en los que ya ni pienso, tengo una motivación mucho mayor este año", afirmó este miércoles la piloto española en la presentación del equipo Ebro. La histórica marca española de automóviles vuelve, tras recuperar la actividad industrial hace exactamente 12 meses, con una firme y ambiciosa apuesta al Rally más duro de todos junto a Audax Renovables con un coche capitaneado por Sanz, que afrontará su quinta participación en la categoría de coches, esta vez en 'ultimate' - antes llamada T1- junto a su copiloto habitual Maurizio Gernini.

"He trabajado muy duro para volver a estar aquí", aseguró la piloto tras destapar el "robusto y fiable" vehículo con el que recorrerá en rally-raid el desierto de Arabia Saudí a partir del próximo 3 de enero y hasta el día 17. "Llegar por fin a la categoría ultimate es un sueño hecho realidad. Llevo mucho tiempo buscándolo y Ebro me ha dado la oportunidad de estar en un proyecto muy potente que me permitirá ver hasta dónde puedo llegar", aseguró la piloto de Corbera.

Sin 'Empty Quarter' pero con dos maratones

A pesar de que el recorrido de este año no pasará por el temido 'Empty Quarter', tendrá dos etapas maratón y la piloto ha advertido de la complicación de las etapas iniciales. "Las dos primeras etapas serán muy duras. Hay muchísima piedra y el año pasado llegamos tras esas etapas con el coche casi a rastras. Hay que tener mucha cabeza, plantear la carrera inteligentemente. Este año va a haber mucho nivel", aseguró la piloto. "Es una oportunidad para poner a prueba el trabajo en equipo, el espíritu de superación, el sacrificio y la valentía", ha subrayado el CEO de Ebro Motors, Pedro Calaf también presente en el evento celebrado en Barcelona junto al presidente de Audax, José Elías.

Sobre su nueva etapa junto a Ebro, la piloto de Corbera se ha mostrado muy ilusionada con la versión definitiva del 'EBRO S800 XRR' con la que ya pudo empezar a entrenar en el Rally de Marruecos. "Hemos hecho experiencia con coches menos competitivos y ahora es el momento de saber realmente de qué soy capaz. Hemos hecho algunos cambios en el S800, lo hemos puesto a prueba y creo que llego lo más preparada posible al Dakar", afirmó la piloto que destacó las diferencias de nu nuevo vehículo con tracción a las cuatro ruedas del que espera que sea "menos físico en las dunas". Hasta ahora, la piloto había competido con coches de tracción en dos ruedas, algo más físicos y con menos fiabilidad en las dunas.

Expectativa: "Prudencia"

Sin embargo, la piloto ha pedido prudencia con las expectativas. "Tenemos que ser prudentes y plantearnos el Dakar de menos a más. Es el primer año del proyecto y, tras cómo acabó mi Dakar el año pasado, nos equivocaríamos si empezáramos con demasiadas ganas. Si evitamos grandes errores, seguro que estaremos bastante adelante al final", advirtió. El anuncio de la participación de la marca española Ebro en la carrera de rally más prestigiosa del mundo coincide con la nueva etapa industrial de la empresa, que reanudó su actividad en noviembre de 2024 en la antigua fábrica de Nissan, en la Zona Franca de Barcelona.

Sanz, catorce veces campeona del mundo de trial y seis veces campeona del mundo de enduro, afrontará la quinta edición del rally consecutiva junto al copiloto Maurizio Gerini, con la voluntad de resarcirse del último Dakar, en el que no pudo completar su 15ª participación consecutiva debido a un accidente y a una controvertida decisión posterior de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). "La categoría Ultimate nos llega en un muy buen momento: nos conocemos mucho y es una oportunidad ideal. Podemos crecer juntos y estoy encantada de tener este proyecto para saber hasta dónde soy capaz de llegar", ha dicho la piloto.