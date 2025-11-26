Jesús Calleja, alpinista y presentador (60 años), sobre su montaña favorita: "No es Alaska, está en España"

Jesús Calleja es un auténtico aventurero. El alpinista, viajero y presentador de televisión español, famoso por sus programas de televisión centrados en actividades extremas y viajes a lugares remotos, como Desafío extremo, Planeta Calleja, Volando voy y los recientes Calleja en el espacio y Universo Calleja, sorprendió a toda la audiencia al elegir su montaña favorita de todas las que ha visitado.

El presentador comenzó a viajar por las montañas con tan solo 13 años, y ha desarrollado su carrera profesional como aventurero y guía de expediciones durante varias décadas. Realizó su primer viaje a las montañas de León a los 13 años, a los 21 años visitó el Himalaya por primera vez y, además, trabajó durante 16 años como guía de expediciones (además de el Himalaya), de los Alpes, antes de saltar a la fama televisiva.

Su montaña favorita se encuentra en España

Por eso, cuando se le pregunta por su montaña favorita, muchos esperan que cite un coloso del Himalaya o una cumbre icónica de Alaska. Sin embargo, su respuesta sorprende: para él, la montaña más especial se encuentra en España, en la misma tierra que lo vio crecer.

La elección de Calleja recae en Peña Ubiña, un imponente macizo que se alza en el límite natural entre Asturias y León. Con sus aproximadamente 2.400 metros de altitud, esta montaña es una de las más destacadas de la cordillera Cantábrica. Para él, su belleza, su carácter agreste y su parecido con los paisajes alpinos o incluso con ciertos rincones de Alaska, la convierten en un lugar incomparable.

El entorno de Peña Ubiña forma parte de un espacio protegido de enorme valor ecológico. Sus laderas están rodeadas de bosques, valles amplios y una notable diversidad de flora y fauna. La zona es conocida por su riqueza natural y por el equilibrio que mantiene entre la actividad humana tradicional y la conservación del paisaje.

Muy cerca de esta montaña se encuentra el pequeño municipio de San Emiliano, considerado una de las puertas de entrada a esta parte de la cordillera. Con una población reducida y un entorno rural bien conservado, representa el punto de partida ideal para quienes desean explorar la región. Sus pueblos, praderas y caminos de montaña mantienen un encanto especial que seduce tanto a montañeros experimentados como a excursionistas ocasionales.

Calleja ha visto todas las cimas del mundo

A lo largo de sus años como alpinista, Calleja ha acumulado experiencias que pocos pueden igualar. Ha pasado largas temporadas en Nepal, donde trabajó como guía de montaña y ascendió algunas de las cimas más exigentes del planeta. También ha participado en expediciones polares y ha vivido aventuras extremas en entornos difíciles y aislados. Sin embargo, ninguna de esas vivencias ha borrado su vínculo con las montañas españolas.

Entre los logros que más se destacan en su trayectoria está la ascensión a varios ochomiles (las 14 montañas más altas del mundo, todas ellas con una altitud superior a los 8.000 metros), incluida la cumbre del Everest, un hito reservado para un número reducido de montañeros. Además, ha completado las siete cumbres más altas de cada continente, un desafío que exige resistencia, técnica y un profundo respeto por la naturaleza.