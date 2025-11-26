Elias Azaouaghe, el campeón de España de boxeo amateur que casi perdió su casa

En el último año, Elias Azaouaghe ha librado muchas más batallas de las que le enfrentaron a sus rivales en el ring. Sin embargo, ni siquiera la orden de desahucio que recibió su madre durante su campamento de entrenamiento para disputar el campeonato de España amateur le impidió seguir peleando por sus sueños. Tras alzarse con el título en junio, y con un récord de casi 50 peleas, prepara ahora su siguiente combate que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre en Castelldefels con el foco puesto en su futuro.

"Si en junio conseguí ser campeón de España con la que me estaba cayendo, en 2026 no me va a parar nada, me gustaría debutar en profesional", afirma el boxeador del KO Verdún. Por aquel entonces, su madre acababa de conseguir recuperar su hogar tras paralizar un lanzamiento de desahucio en la puerta de su casa y conseguir renegociar con el fondo buitre que adquirió su vivienda una recompra del piso para poder vivir. "Esas situaciones te forjan como persona, gané el campeonato de España mientras no sabía qué sería de mi familia. Es un shock brutal", afirma el boxeador, que reconoce que tiene un estilo inteligente y 'desesperante' para sus rivales por su físico espigado y su altura.

El apoyo vecinal

Los padres de Elias, él electricista y ella limpiadora, se mudaron a Nou Barris poco después de nacer su hermana mayor desde Nador, Marruecos. "Buscaban una vida mejor como la mayoría de inmigrantes que dejan sus países de origen. Yo nací ya aquí y he crecido en este barrio", rememora. "Con la crisis del 2008 mi padre se quedó sin trabajo, mis padres se separaron y mi madre asumió el cuidado de tres hijos y una hipoteca de 700 euros a la que no podía hacer frente. Acudió al banco y tras devolver el piso consiguió pactar un alquiler social para continuar viviendo los cuatro. Llegó un momento en que el banco vendió el piso a un fondo buitre y tras una renovación más con subida de precio, optaron por echarnos. No entraron en razón ante ninguna de las peticiones que hicimos de renegociación del precio y terminaron por conseguir una orden de desahucio de la casa que llevábamos más de 20 años pagando", explica.

Por aquel entonces, Elias se preparaba para sus combates previos del campeonato de España con la mente en otro lado. "Fue muy complicado, intentaba ayudar a mi madre, buscar un piso y paralelamente seguir con mi preparación y mi carrera. Había momentos en que no tenía la cabeza en el ring porque la incertidumbre y la impotencia se apoderaban de mí", explica. "Por suerte, todo salió bien. Mis combates y la recompra del piso. Pedimos dinero a toda la familia pero conseguimos asegurarnos un techo. Sin todo el apoyo del gimnasio y los vecinos hoy no sé si podría decir lo mismo. Estoy muy agradecido", reconoce. "Se movilizó todo el barrio. Igual había 200 personas ayudándonos. Si no fuéramos buenas personas eso no hubiera pasado. Eso fue una gran victoria de las que recordaré con orgullo siempre porque solo queríamos poder vivir en la casa que llevábamos pagando durante 20 años religiosamente", señala

"En el deporte amateur no ves un 'duro' y apostar por el boxeo en estos estadios complica mucho las cosas. Hay que tenerlo muy claro y tener una red de apoyo por si no sale bien, porque sino es muy arriesgado"

Gimnasio de campeones

Desde que llegara por casualidad al KO Verdún, el gimnasio ha sido como su segunda casa. "Siempre había jugado al fútbol, pero a los 16 años unos compañeros de clase me hicieron entrar la curiosidad por el boxeo. Lo probé y me enamoré", dice el campeón de España del peso superligero. Ocho años más tarde, sigue entrenando en el mismo club que le vio ponerse los guantes por primera vez.

"El KO Verdún es un lujo. Es un gimnasio de barrio, humilde, pero tengo la suerte de entrenar con uno de los mejores entrenadores de boxeo, Rafa Martín, y comparto ring con campeones de la talla de Sandor Martín, Cristóbal Lorente o Ethan Jiménez. Es el mejor sitio en el que podría haber empezado y siempre me he sentido parte de la familia", señala. Dese que subiera al ring por primera vez, ha tenido claro que quería poder llevar su carrera lo más lejos posible, pero reconoce, que a sabiendas de la dificultad de poderse ganar la vida con los puños, apostó por estudiar una ingeniería de motores. "Sabía que difícilmente me daría para vivir, así que estudié una carrera. Sé que quiero que el boxeo sea siempre parte de mi vida, pero después de entrenar, por las tardes trabajo como cualquier otra persona en la SEAT como ingeniero de motores", explica. "En el deporte amateur no ves un 'duro' y apostar por el boxeo en estos estadios complica mucho las cosas. Hay que tenerlo muy claro y tener una red de apoyo por si no sale bien, porque si no es muy arriesgado", apunta.

A pesar de esa falta de recursos económicos, emocionalmente su familia ha sido siempre un pilar fundamental en su carrera tanto deportiva como educativa aunque reconoce que a su madre a veces le resulta duro. "Cuando peleé por primera vez ella no era del todo consciente de lo que había, pero a pesar de que es duro, me ha apoyado siempre y es mi apoyo fundamental en el ring", destaca. "En el ring me considero un