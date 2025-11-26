Barcelona se prepara para batir récords en las Premier Padel Finals del Sant Jordi: "Es el mejor escenario posible"

Los amantes del pádel vuelven a tener una cita ineludible del 11 al 14 de diciembre en Barcelona. El Palau Sant Jordi acogerá la segunda edición de las Qatar Airways Premier Padel Finals, que reunirán a las 16 mejores palas del ranking masculino y las 16 mejores del femenino. Barcelona se convertirá de nuevo en la capital mundial del pádel, un deporte con una dimensión internacional cada vez más notable.

La cita barcelonesa buscará sucesores para Coki Nieto y Jon Sanz, que obraron el milagro el año pasado al batir a Arturo Coello y Agustín Tapia en una final apasionante. Ari Sánchez y Paula Josemaría alzaron el título femenino al doblegar a Gemma Triay y Claudia Fernández en una edición que acogió el homenaje a la leyenda Belasteguin en un sábado con 14.583 espectadores. A las finales del domingo asistieron 13.433. El objetivo de este año es batir récords y alcanzar los 16.000 asistentes.

"Un lujo que debemos preservar"

Este miércoles se presentó la edición que arrancará en dos semanas. "Que la ciudad de Barcelona se convierta en un aparador del pádel a nivel mundial es un lujo que debemos preservar. No solo queremos acontecimientos deportivos para Barcelona, sino que además sean los mejores y por eso tenemos muchas ganas de que lleguen las Finals", explicó Berni Álvarez, conseller de Esports de la Generalitat, presente en el acto celebrado en el Torre Melina Gran Melià.

David Escudé, mientras, destacó el crecimiento constante del pádel y el valor de acoger un evento tan destacado. "Es el mejor escenario posible: el Palau Sant Jordi. La ciudad volverá a vibrar con las grandes estrellas internacionales y a demostrar su pasión por este deporte", apuntó el concejal de Esports del Ayuntamiento de Barcelona. "Los organizadores han logrado encontrar el punto medio entre espectáculo, show y evento deportivo. El torneo tiene todos los ingredientes para ser un gran éxito", agregó Escudé.

Entradas para 80 países

También valoró la cita Joan Cuscó, presidente de Octagon Spain y promotor de las Finals: “Nuestra ambición es consolidarnos como referencia deportiva a escala mundial. El año pasado vendimos entradas para las Finals de Barcelona a 65 países diferentes. Este año ya acumulamos 80".

El torneo mantendrá iniciativas exitosas del año pasado como el podio (habrá tercer y cuarto puesto antes de las finales del domingo) y el reparto de medallas en un guiño constante al gran desafío del pádel: convertirse lo antes posible en deporte olímpico.