Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

Adrian Newey será jefe del equipo Aston Martin a partir de 2026

La decisión forma parte de una reestructuración de la cúpula del equipo. El hasta ahora director, Andy Cowell, pasará a ejercer como director de estrategia

Newey, con Alonso.

Newey, con Alonso. / Aston Martin F1 Team

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Aston Martin ha tomando una sorprendente decisión, nombrado a Adrian Newey como nuevo jefe del equipo de Fórmula 1 para la temporada 2026, relegando Andy Cowell, ahora en ese rol, al cargo de director de estrategia.

El rumor sobre la destitución de Cowell empezó a cobrar fuerza en Las Vegas y a partir de ahí se barajaron diversos sustitutos, entre ellos Christian Horner, al que ayer algunos aseguraron ver en la fábrica de Silverstone. Pero este miércoles el equipo ha dado a conocer que será Newey el elegido.

El ingeniero, actual director técnico ejecutivo y socio de la compañía, será también el máximo responsable del equipo de carreras tanto en la fábrica como en los circuitos. Cowell dejará de ser CEO y ‘team principal’ para convertirse en responsable de estrategia y coordinar la integración entre Aston Martin y sus socios Honda (motores en 2026), Aramco (combustible) y Valvoline (lubricante).

Esta decisión de Lawrence Stroll, propietario de la escudería, hará que Newey trabaje directamente con Fernando Alonso y Lance Stroll el próximo año. El genial diseñador había dirigido los departamentos técnicos de Williams, McLaren y Red Bull en las últimas tres décadas, pero nunca había ocupado este puesto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL