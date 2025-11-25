Qué es el 'rope jump', la nueva actividad de riesgo que llega a España: "La sensación es la misma que la del salto base"

España es un paraíso para los amantes de la adrenalina y las emociones fuertes, donde es posible practicar una amplia variedad de deportes de aventura y riesgo, desde el barranquismo al parapente, pasando por el puenting o el rafting. Ahora, una nueva actividad empieza a ganar terreno. Se trata del 'rope jump', una modalidad que combina las sensaciones del salto base con las medidas de seguridad propias de la escalada o el rápel.

La empresa Cuerda Viva ha sido la encargada de acercar esta actividad a Aragón, donde hasta ahora no se había practicado nunca. En España solo se ofrece en otros tres lugares: Castellón, Alicante y Madrid.

"Esta modalidad no es nueva, pero desde hace unos años se ha viralizado muchísimo. Es una evolución del puenting clásico y del salto base, pero con cuerda", explica Christian Sorrosal, delegado en Aragón de la compañía de turismo activo, autorizada para realizar este tipo de saltos.

¿En qué consiste esta modalidad?

En el'rope jump' la persona salta al vacío desde un acantilado o barranco, sostenida por una cuerda anclada a la espalda. "La sensación es muy similar a la del salto base", señala Sorrosal. La cuerda va conectada a un sistema que deja al saltador suspendido en el aire, balanceándose como un péndulo, de forma perpendicular a la pared para evitar golpes, tal y como ocurre en el puenting, pero con un movimiento mucho más amplio.

"La gran diferencia con el puenting es que hay una pared debajo y se utiliza un sistema de cuerdas que cruza el barranco, generando una polea que te deja oscilando en el centro sin riesgo de impacto", detalla el técnico, que asegura que es una actividad "cien por cien comercial" y apta "para todos los públicos", incluidos los niños. "El único requisito es tener un peso mínimo de 45 kilos".

La física y el paisaje, claves en el 'rope jump'

La física es la base del 'rope jump' y uno de sus grandes atractivos: "No importa tanto la altura como el entorno y el lugar", afirma Sorrosal. En Aragón, la actividad se realiza en la Foz de Zafrané, un paraje natural situado en la localidad de La Puebla de Albortón, a solo 30 minutos de Zaragoza, muy conocido entre los escaladores de clásica, ahora convertido en el escenario perfecto para esta modalidad.

"Es un salto de 42 metros sobre la antigua vía del tren que pasaba por allí", explica el especialista. Aunque no es especialmente alto, ofrece una "perspectiva única", diferente a otros puntos de salto como el de Montanejos (Castellón), que con 100 metros es el más grande de España.

Para que una zona pueda utilizarse como plataforma de 'rope jump' debe cumplir una serie de requisitos técnicos y contar con los permisos correspondientes. En el caso de Zaragoza, la empresa dispone de las autorizaciones y seguros obligatorios.

Cuerda Viva acumula una amplia experiencia en el turismo de aventura, donde también organiza actividades de barranquismo, escalada y alpinismo. Aun así, reconoce Sorrosal, "la actividad más viral es el puenting, aunque es la que menos se practica". Con el 'rope jump' ocurre algo similar, aunque en otros emplazamientos donde opera la empresa llegan a realizarse "hasta 35 saltos al día".