“Queremos convertir la Federación Catalana en un proveedor de servicios para los clubes, no en una gestoría para recaudar”

El miércoles 3 de diciembre el rugby catalana afronta un momento crucial para su futuro inmediato y a largo y medio plazo. Después de 17 años al mando de la Federación Catalana de Rugby, Ignasi Planas abandona su cargo de presidente en el FCR y abre la puerta a unas elecciones a la que concurren dos candidaturas.

Candidatura continuista con los grandes clubes

Una liderada por la abogada Marie Teixidor, quien fuera presidenta de la sección femenina de fútbol del Barcelona y posteriormente del Carboners de Terrassa Rugby. Marie, originaria del Roselló, aceptó formar parte de la otra candidatura hasta que le ofrecieron liderar esta más continuista. Avalada por la Santboiana, el Barça, San Cugat y BUC, los clubes ‘grandes’ del rugby catalán, cuenta en su junta con nombres conocidos como el expresidente de la UES, Miquel Martínez, o el técnico azulgrana, Paco Peña. Teixidor, que fue vocal de Planas en su junta directiva, lo que hace más cercana a la gestión del presidente en estos años. En estos días Teixidor ha visitado a los clubes para dar a conocer su programa y recoger votos para las elecciones.

Enfrente comparece la candidatura ‘Catalunya Rugby Futur’ que lideran Elisabeth Boloix y David Deosdad. Boloix es una ex-gimnasta y juez internacional de trampolín, además de antigua jugadora de rugby, que atesora más de 35 años dedicada a la docencia y desarrollo del deporte, tanto a nivel educativo como federativo ocupando cargos de responsabilidad en diferentes instituciones. David Deosdad es economista, consultor de inversiones y Gerente de Desarrollo de Negocio. Alto Comisionado del Centenario de la Real Federación Española de Rugby (RFER) y directivo de rugby inclusivo hasta hace unos meses, en su carrera como jugador ha militado en el Barça, BUC y Unió Esportiva Santboiana, completando 14 años en División de Honor con la UES, en los que ganó dos Ligas y dos campeonatos de España y una Copa Ibérica con el Barça. Además, ha sido internacional por España A y B y ha jugado con la selección de Catalunya y el XV Presidente.

Candidatura de consenso y paritaria

‘Bet’ y Deosdad lideran una candidatura que pretende dibujar un nuevo escenario para los más de 50 clubes de rugby que hay en Cataluña. Para ello han reunido un equipo de más de 25 personas de todas las provincias y estamentos del rugby de Cataluña sobradamente reconocidas en el ambiente oval catalán para liderar “una candidatura de consenso y paritaria”. Un grupo de profesionales de diferentes áreas que siguen vinculados al rugby y que quieren “abrir las ventanas de la Federación para oxigenarla y actualizar la estructuras de la FCR después de más de tres lustros de continuismo”.

Entre los miembros del equipo de esta candidatura aparecen nombres reconocidos en el rugby nacional y catalán como los de Jordi Homs (Gestor deportivo y activista del oval), la exinternacional y directora de rugby de la FER Ángela del Pan, la jugadora de INEF Marga Oncins, el exseleccionador español junior y del INEF Jordi Solá, la jugadora y especialista en tecnología para el rendimiento deportivo Maitane Ibáñez, la exjugadora y doctora en Actividades de la Educación Física Pedrona Serra, el empresario y experto en marketing Pepo Rullán, la socióloga deportiva Montse Martín, el jugador de rugby inclusivo Sergi Martínez... Un equipo de especialistas en diversos ámbitos vinculados al rugby desde hace años que, en palabras de Deosdad, quiere “convertir la Federación Catalana de Rugby en un proveedor de servicios para todos los clubes y no en una gestoría para recaudar solo”.

Para el exjugador de la Santboiana, “es hora de reestructurar la Federación y brindar a los clubes las soluciones que demandan en cada campo para que puedan estabilizarse y crecer en su entorno. La FCR debe ofrecer, no exigir. Cada club tiene su idiosincrasia y nuestra candidatura, al estar formada por personas de todas las provincias y ámbitos, tiene la sensibilidad y el conocimiento para ayudar a resolver los contratiempos específicos de cada club. Nuestra baza es el patrimonio humano, la profesionalidad de nuestros miembros y su conocimiento en cada área, que brindamos a los clubes. Muchos miembros de nuestro equipo han colaborado con la Federación y ahora apuestan por renovarla enrolandónse en este grupo que además es transgeneracional, lo que nos permite afrontar desafíos de todo tipo tanto educativos como formativos, logísticos y estructurales. Tenemos exseleccionadores nacionales y exjugadoras y exjugadores internacionales, pero también economistas, abogados, expertos en marketing y en comunicación, sociólogas, doctoras en Actividad Física, gestoras deportivas con más de 30 años de experiencia... Abarcamos todo el espectro en el que se ve envuelto el club y el deportista. Y nuestra vocación es ofrecerles ese servicio”.

El nuevo mapa del rugby catalán

El palabras de Jordi Homs, “el rugby catalán ha vivido un auténtico momento de eclosión con la aparición de multitud de nuevos clubes durante la primera década de este siglo. Una etapa de expansión impulsada por la dinámica de crecimiento del rugby a nivel mundial, que aquí llegó ‘a pelo’, sin apoyo mediático ni institucional, y también por los cambios demográficos dentro de Cataluña. Personas que habían jugado en clubes históricos de Barcelona se trasladaron a otras zonas y acabaron fundando nuevos clubes junto con entusiastas locales. Y todo sucedió sin que la FCR moviera un dedo ni se ocupara mínimamente de cuidar o promover esta realidad. 25 años después, algunos de estos clubes se han consolidado, pero otros están al borde del precipicio. La Federación no puede quedarse impasible ni aplicar el ‘laissez-faire’. Además, a ello se suma la nueva emigración que ha llegado a Cataluña. Muchas de estas familias encuentran en el rugby un espacio de acogida, pero no disponen de medios ni siquiera para sufragar la licencia. El rugby es una puerta de entrada no solo al deporte, sino a la sociedad que les recibe”.

José Antonio Sancha, una institución del rugby catalán que fue internacional, vicepresidente de la Federación Española, presidente de la FCR y director del INEFC, decía que “el rugby debe ser transgresor”. Y en palabras de Deosdad, “es hora de que volvamos a ser transgresores”. ‘Catalunya Rugby Futur’ advierte que “en la FCR hay 7.000 licencias y si nos atenemos a los más de 50 clubes que la conforman debería rondar las 12.000 fichas aproximadamente en Cataluña. Hay un margen enorme de mejora trabajando cada área específicamente. El rugby catalán está lleno de talento mal gestionado. Queremos crear Centros de captación y Alto Rendimiento en los diversos ecosistemas territoriales del rugby catalán para identificarlo y cuidarlo en su desarrollo ayudando a los clubes”. Y concluye, esta candidatura rupturista, apuntando a las selecciones catalanas. “Queremos devolver a las selecciones catalanas de rugby el estatus que le corresponde y del que disfrutaron en su día. Medirnos a selecciones de alto nivel como ha ocurrido en otros tiempos”.

El próximo miércoles 3 de diciembre se abrirán las urnas para que el rugby catalán decide quien recoge el testigo de Ignasi Planas, si la candidatura de Teixidor, más cercana a los clubes dominantes y al presidente saliente, o la de Boloix y Deosdad, más innovadora y cercana al nuevo tejido del rugby catalán que se ha diversificado en las diferentes provincias con el nacimiento de nuevos clubes.