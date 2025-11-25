Iberdrola amplía su patrocinio con la RFEF hasta 2030 y renueva su impulso al fútbol femenino

Iberdrola ha anunciado la renovación de su apoyo a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta 2030, consolidándose como el principal promotor del fútbol femenino en España. El acuerdo se hizo público durante la visita del presidente de la compañía, Ignacio Galán, a la concentración de la selección absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el equipo prepara la final de la Liga de Naciones 2025 ante Alemania. En el acto también participó el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

Galán trasladó a las jugadoras el respaldo de la compañía y de sus empleados, animándolas de cara al próximo doble enfrentamiento: “Millones de mujeres de España se ven reflejadas en vuestros éxitos. Esa es la razón de nuestro impulso del deporte femenino: ayudar a construir una sociedad en la que no haya barreras para las mujeres y en la que se alcance una verdadera igualdad de oportunidades”. Añadió además: “Vuestros éxitos demuestran que no hay nada imposible”. La renovación garantiza que la marca Iberdrola continúe presente en la equipación de entrenamiento de la selección absoluta y de las categorías inferiores, así como en los uniformes del colectivo arbitral de la Primera División femenina. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, destacó la importancia del compromiso de la compañía: subrayó que la apuesta de Iberdrola permite mantener el camino iniciado junto a la Federación y seguir fortaleciendo el fútbol femenino español.

Por su parte, la capitana de la selección y embajadora de Iberdrola, Alexia Putellas, valoró positivamente la continuidad del patrocinio: “La renovación del patrocinio de Iberdrola con la Real Federación Española de Fútbol demuestra que el impulso al fútbol femenino es una apuesta firme con un proyecto de presente y futuro. Su apoyo nos da estabilidad, visibilidad y la posibilidad de que nuevas generaciones sigan soñando con dedicarse al fútbol. Estamos muy agradecidas y con muchas ganas de seguir creciendo”.

El convenio incluye el apoyo a las selecciones nacionales femeninas en todas sus categorías, a la Copa de S.M. la Reina, a la Primera Federación de fútbol femenino, a los campeonatos autonómicos sub-12, sub-14 y sub-16, así como a las principales competiciones de fútbol sala y fútbol playa femenino organizadas por la RFEF.