La FIFA desvela los bombos del sorteo del Mundial: España y Argentina se evitarían hasta la final

La FIFA ha desvelado este martes la composición de los cuatro bombos del sorteo de la fase final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, que se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre, con la selección española en un Bombo 1 donde también estará Argentina, con la que no se cruzaría hasta una hipotética final.

El sorteo, con 48 selecciones implicadas, se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., mientras que sábado 6 de diciembre se publicará el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido. En total, se sortearán doce grupos de cuatro equipos cada uno, conformando así la primera fase del torneo.

Pendientes de la repesca

El procedimiento del sorteo estipula que los países anfitriones -Canadá, México y Estados Unidos- serán asignan al Bombo 1, y las otras 39 selecciones clasificadas se distribuyen en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno en función del ranking FIFA del pasado 19 de noviembre. Las dos plazas reservadas para las selecciones procedentes del torneo clasificatorio para el Mundial, así como las otras cuatro de las repescas europeas, se asignarán al Bombo 4.

En el Bombo 1 estará España junto a Canadá, México, Estados Unidos, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania; en el Bombo 2, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia; en el 3, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica; y en el 4, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas y los clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

"Equilibrio competitivo"

La gran novedad del sorteo reside en que, "para garantizar el equilibrio competitivo", la FIFA ha establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos, con restricciones para las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA. De esta manera, la selección líder de la clasificación, España, y la segunda mejor clasificada, Argentina, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos, por lo que no podrán cruzarse hasta la final, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Además, también se aplicará ese principio a la tercera y la cuarta clasificadas, Francia e Inglaterra, respectivamente. De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA. En lo referente a las plazas del Torneo clasificatorio de la FIFA, a fin de cumplir con el principio general de la FIFA por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo, esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las dos plazas del Bombo 4.

BOMBOS DEL SORTEO DEL MUNDIAL:

BOMBO 1: Canadá, México, Estados Unidos, ESPAÑA, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

BOMBO 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

BOMBO 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

BOMBO 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas y clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.