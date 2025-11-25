CHAMPIONS LEAGUE
Las claves de la alineación del Chelsea-Barça de Champions: Eric vuelve al mediocentro
Chelsea – Barça, hoy en directo: última hora del partido de Champions
Lamine Yamal contra Estevao, el duelo del futuro: "En los próximos años serán los mejores jugadores del mundo"
Hansi Flick ha reforzado el centro del campo para hacer frente a la fuerza muscular del Chelsea, donde Enzo Fernández y Moisés Caicedo suelen ser dominantes. Incorpora a Ronald Araujo en defensa, repite con Eric Garcia en el centro del campo y apuesta por Ferran en lugar de Marcus Rashford en ataque.
Araujo, para defender por arriba
El uruguayo, que no jugó contra el Athletic por los largos viajes que tuvo que soportar desde Suramérica, entra en el eje de la defensa, donde hará pareja con Pau Cubarsí. Koundé y Balde, que deberá hacer frente a un Estevao titular, acompañan en el cuarteto titular.
Eric adelanta a De Jong
El jugador de Martorell se llevó una ovación y su nombre fue coreado cuando fue sustituido contra el equipo bilbaíno el pasado fin de semana en el estreno del Camp Nou y Flick ya debió pensar en él para el partido de hoy a la vista de su excelente rendimiento. Su entrada forzará a Frenkie de Jong a adelantar su posición, la que normalmente ocupa Pedri, aún lesionado. Es su cumpleaños y verá el partido desde la tribuna.
Ferran en lugar de Rashford en ataque
El delantero valenciano marcó dos goles ante el Athletic, está de idilio con el gol y Flick ha optado por él en lugar del atacante inglés. Es posible que Rashford, que viene de sufrir un fuerte resfriado, entre en la segunda parte. Rashford anotó dos goles en Newcastle y siempre cabe contar con sus ganas de agradar a sus compatriotas.
La alineación azulgrana: Joan Garcia, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.
Por parte del Chelsea juegan: Robert Sánchez, Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Enzo, Caicedo, Estevao, Pedro Neto y garnacho.
