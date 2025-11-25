En Directo
DIRECTO
Chelsea – Barça, hoy en directo: última hora del partido de Champions
En Stamford Bridge nos espera un duelo de máximo nivel entre dos equipos que llegan con ambición, talento y la obligación de dar un paso adelante en Europa. El Chelsea, arropado por su afición y decidido a imponer su ritmo físico, busca golpear primero; mientras que el Barça tratará de imponer su juego, llevar la iniciativa y demostrar por qué sigue siendo uno de los referentes del continente.
A partir de este momento te acompañaremos con la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, análisis en vivo y todas las reacciones que vaya dejando un encuentro que promete intensidad, emoción y fútbol del bueno.
Min 31 (0-0)
Lamine Yamal lo intenta desde fuera del área con un chut flojo que llega plácidamente a las manos de Sánchez.
¡Goool del Chelsea!
Se acabó el cuento. El Chelsea no perdona más a un Barça perdido. Tras el servicio de un córner, Cucurella se queda solo en banda tras un despiste en la defensa. Entre Koundé y Ferran Torres terminan por meterla en propia puerta, una acción absolutamente cómica.
Min 25 (0-0)
Araujo evita el primero del Chelsea. Apreta mucho el equipo inglés y el Barça no consigue hacerse con el balón para controlar.
Min 20 (0-0)
Segundo gol del Chelsea, segundo anulado. Enzo Martínez (como medio equipo) está en posición ilegal y el tanto no sube el marcador. Seguna ocasión donde el Barça se salva.
Min 19 (0-0)
El tiburón se está ahogándose hoy. Muy mal ha decidido Ferran Torres en los momentos claves del partido. De momento, mal partido del delantero del Barça.
Min 15 (0-0)
Encontronazo entre Fermín y Robert Sánchez, el guardamenta del Chelsea. Caen ambos pero nada más allá.
Min 11 (0-0)
El duelo Cucurella y Lamine Yamal será épico en el partido de hoy. Pareja de baile de las buenas la de hoy.
Empieza a ordenarse el Barça tras un inicio de partido incómodo. El encuentro, con un ritmo muy alto, le está aturullando un poco al conjunto de Hansi Flick.
Min 5 (0-0)
Falla el primero del partido Ferran Torres. Se quedó apurado pero solo ante el guardameta del Chelsea y envió el esférico lejos de la portería.
Min 3 (0-0)
Anulado el tanto de Fofana por mano previa en la jugada. Avisa el Chelsea a un Barça un poco aturdido.
- Los arquitectos valoran el Spotify Camp Nou: 'Podría ser el estadio más completo del mundo
- Barça- Athletic Club, hoy en directo: última hora del partido, alineaciones y fiesta de regreso al Spotify Camp Nou
- Comaneci: 'Trabajé tanto que pude decir a los hombres: 'Lo siento, pero soy mejor que vosotros'
- A Florentino le estalla el caso Alonso mientras se desespera con el Bernabéu, los vecinos, la Superliga, Tebas, Laporta y el modelo de club
- Florentino pospone el cambio societario y carga duramente contra Tebas, UEFA, el Barça, el caso Negreira, los árbitros...
- El Elche retrata la vulgaridad del Real Madrid de Xabi Alonso
- El Barça inaugura un nuevo tiempo en el Camp Nou llevándose por delante al Athletic
- El diagnóstico de un Real Madrid a la deriva: 'A Xabi se le está poniendo cara de Rafa Benítez