Chelsea – Barça, hoy en directo: última hora del partido de Champions

En Stamford Bridge nos espera un duelo de máximo nivel entre dos equipos que llegan con ambición, talento y la obligación de dar un paso adelante en Europa. El Chelsea, arropado por su afición y decidido a imponer su ritmo físico, busca golpear primero; mientras que el Barça tratará de imponer su juego, llevar la iniciativa y demostrar por qué sigue siendo uno de los referentes del continente.

A partir de este momento te acompañaremos con la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, análisis en vivo y todas las reacciones que vaya dejando un encuentro que promete intensidad, emoción y fútbol del bueno.

Min 31 (0-0) Lamine Yamal lo intenta desde fuera del área con un chut flojo que llega plácidamente a las manos de Sánchez.

¡Goool del Chelsea! Se acabó el cuento. El Chelsea no perdona más a un Barça perdido. Tras el servicio de un córner, Cucurella se queda solo en banda tras un despiste en la defensa. Entre Koundé y Ferran Torres terminan por meterla en propia puerta, una acción absolutamente cómica.

Min 25 (0-0) Araujo evita el primero del Chelsea. Apreta mucho el equipo inglés y el Barça no consigue hacerse con el balón para controlar.

Min 20 (0-0) Segundo gol del Chelsea, segundo anulado. Enzo Martínez (como medio equipo) está en posición ilegal y el tanto no sube el marcador. Seguna ocasión donde el Barça se salva.

Min 19 (0-0) El tiburón se está ahogándose hoy. Muy mal ha decidido Ferran Torres en los momentos claves del partido. De momento, mal partido del delantero del Barça.

Min 15 (0-0) Encontronazo entre Fermín y Robert Sánchez, el guardamenta del Chelsea. Caen ambos pero nada más allá.

Min 11 (0-0) El duelo Cucurella y Lamine Yamal será épico en el partido de hoy. Pareja de baile de las buenas la de hoy.

Empieza a ordenarse el Barça tras un inicio de partido incómodo. El encuentro, con un ritmo muy alto, le está aturullando un poco al conjunto de Hansi Flick.

Min 5 (0-0) Falla el primero del partido Ferran Torres. Se quedó apurado pero solo ante el guardameta del Chelsea y envió el esférico lejos de la portería.