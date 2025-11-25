Berni Álvarez, sobre las presuntas irregularidades electorales en la FCF: "Está en manos del Tribunal Català de l'Esport"

El Conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha afirmado esta tarde ante la Comissió d'Esports que las supuestas irregularidades electorales en la Federació Catalana de Fútbol (FCF) están ahora mismo en manos del Tribunal Català de l'Esport (TCE) aunque ha recordado que el Departament "no puede sustituir al TCE ni dirigir su instrucción o resolución". En la misma comparecencia, el conseller ha recordado el compromiso del Govern con la defensa de los derechos humanos y ha avisado de que a pesar de que existe un compromiso con Gaza y un rechazo al genocidio israelí, no puede evitar la participación de equipos israelís en Catalunya en eventos que dependen de organismos superiores como los partidos de Euroliga de Baloncesto porque no se pueden "crear falsas expectativas donde no hay competencia".

La pasada semana, más del 32% por ciento de todas las entidades afiliadas a la FCF -eran 1.371 clubs según el censo de 2024-, presentaron sus firmas para reclamar que el presidente del organismo, Joan Soteras, convocara una Asamblea General Extraordinaria con un único orden del día: las elecciones a la presidencia. Según ha puntualizado Álvarez, el proceso seguirá el curso legal que dictamine el TCE. "Se están validando las firmas y cuando eso ocurra se procederá con los siguientes pasos que dictamine el TCE. Nosotros hemos hecho lo que tocaba, que era aportar orden, trazabilidad y garantías antes que prisa así como imparcialidad antes que titulares y ruido", ha dicho el conseller.

"Desde el principio, al menos desde que empezó la conselleria, nos hemos puesto de frente a explicar lo que podemos hacer. Queremos ser lo más transparentes posibles. Explicar qué ha pasado, qué escenarios hay y que podemos hacer", ha defendido con respecto a la actuación de oficio en la FCF. "Las elecciones de las federaciones no son competencia del Departament, lo son del Tribunal Català", ha puntualizado. "Es una situación compleja", ha resumido tras explicar cómo se ha impulsado al TCE desde el Departament para constituirse.

Los jugadores de Catalunya y Palestina antes del partido. / Marc Asensio

"Máxima transparencia"

"Queremos que haya la máxima transparencia posible y se arregle de la mejor manera posible. Hay 441 clubs que con todo el derecho del mundo han presentado firmas para convocar una asamblea extraordinaria. Pero ahora tenemos que respetar los plazos marcados. Una vez pasen esos 15 días actuaremos, antes no podemos adelantar escenarios", ha apostillado para afirmar que pasado ese plazo obligarían a la Federación a contestar dicho requerimiento. "En caso de inacción de la FCF, actuaremos, pero antes no podemos", ha defendido. "Inacción hubiera sido que nosotros no hubiéramos puesto en manos del TCE la situación, pero hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano", ha zanjado.

Respecto al tema de Israel, el conseller ha afirmado que se ha hecho "todo lo que se ha podido". "Ante lo que hemos considerado un genocidio, nosotros lo que hemos hecho es hablar con el COI, el CSD, la Euroliga o cualquier órgano con potestad para determinar quién puede participar en las competiciones. En el momento en que se nos dibuja el escenario solo nos queda garantizar la seguridad de nuestros deportistas teniendo en cuenta que la competición no parará", ha explicado.

"Sabemos que competir a puerta cerrada también afecta a nuestros equipos y puede tener consecuencias. Pero es la situación que permite expresar la opinión y asegurar la competición", ha destacado el conseller con respecto a la presencia de equipos israelís en las competiciones deportivas catalanas. "Desde el principio cuando se planteó el Catalunya-Palestina hemos creído que el deporte es una herramienta de paz y de trasmitir valores. En menos de un mes se ha conseguido que asistieran 30.000 personas de forma pacífica y reivindicativa y con total respeto por todo el mundo. Fue un éxito y estamos orgullosos", ha añadido el conseller.