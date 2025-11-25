Alan Pace toma el poder en la junta del cambio del Espanyol: "Hay mucho margen para crecer y sentirse orgullosos"

Aunque la puesta de largo oficial ya tuvo lugar el 14 de octubre con la presentación de Alan Pace como nuevo presidente y dueño del Espanyol, este martes tocaba el trasvase definitivo de poderes de Rastar Group a Velocity Sports Partners, el grupo liderado por el empresario estadounidense que ya pilota el club perico. En el mismo emplazamiento de su presentación, el auditorio del RCDE Stadium, tuvo lugar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que ratificó el cambio de propiedad, aprobó el nuevo Consejo y finiquitó la etapa de Chen Yasheng, de quien no hubo despedida alguna.

El nuevo órgano rector del club comandado por Pace contará también con Mao Ye, CEO y vicepresidente primero que se mantiene como último reducto del pasado y Antonio Dávila, vicepresidente segundo, mano derecha del dueño y hombre fundamental en el presente y futuro de la entidad. El Consejo se completa con Rafa Marañón, leyenda perica y máximo goleador de la historia del club, que sigue en la cúpula; y Stuart Hunt, socio de ALK Capital que ha comandado las operaciones comerciales del Burnley, club de la Premier también dirigido por Pace.

"El punto muerto"

Mao Ye fue el primero en tomar la palabra al desgranar un informe con diversos datos. El dirigente destacó el aumento de la cifra de negocio (de 61 a 95 millones) en esta última temporada gracias al retorno a Primera y desveló unos beneficios de 2,2 millones en el pasado ejercicio después de cuatro años de pérdidas. La deuda financiera se sitúa ya en solo 7 millones.

En el turno de preguntas de los accionistas el mayor protagonismo recayó en Dávila, que explicó que el presupuesto del club para la temporada 2025-26 prevé unos ingresos de 78 millones de euros con unas pérdidas presupuestas de 13. "Nuestro objetivo es no tener pérdidas operativas, trabajar al menos en el punto muerto. Todos los ingresos que vengan se van a dedicar a reforzar el club en todos los aspectos: primer equipo, femenino y cantera", remarcó el consejero, que se refirió también al mercado de invierno. "Ya estamos hablando con el área responsable para ver las necesidades, teniendo en cuenta que hay Mundial el verano que viene y pueden presentarse oportunidades".

La venta de jugadores

Fran Garargarza, convaleciente tras el infarto que sufrió el 4 de noviembre, fue la principal ausencia de la junta en la que Dávila deslizó algún detalle de la hora de ruta. "La venta de jugadores es una partida que varía mucho de año a año, dependerá de las necesidades que se tengan en verano. Seguiremos la directrices del área deportiva para hacer el equipo más competitivo posible con equilibrio de cantera y jugadores de fuera", agregó el dirigente, que también destacó las negociaciones para lograr un mejor reparto de los ingresos de televisión.

"Es un honor y una gran responsabilidad para mí presidir este club. Debemos exigirnos más y mostrar nuestra versión más optimista, ambiciosa y valiente" Alan Pace — Presidente del Espanyol

La junta del cambio concluyó con la intervención del nuevo presidente. "Hoy confirmamos nuestro compromiso. Empezamos una etapa que nos llena de ilusión y en la que vamos a trabajar muy duro para seguir creciendo. Doy las gracias a Chen y Rastar Group. Debemos reconocer su esfuerzo. Es un honor para mí ser presidente de un club con más de 100 años de historia. Es una gran responsabilidad, pero vamos a esforzarnos cada día", aseguró Alan Pace, que ve un futuro esperanzador para la entidad. "Conocemos el potencial del club, la fuerza de la afición y las oportunidades de una ciudad como Barcelona. Hay mucho margen para crecer, debemos exigirnos más y mostrar nuestra versión más optimista, ambiciosa y valiente para que todos los pericos y pericas se sientan orgullosos, como lo estamos nosotros", concluyó.