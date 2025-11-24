La Superliga inicia el procedimiento para pedir daños y perjuicios a la UEFA

La empresa impulsora de la Superliga, A22 Sports Management (A22) ha anunciado que ha iniciado los trámites para reclamar a la UEFA una indemnización por daños y perjuicios por su posición de monopolio en el mercado de las competiciones europeas de clubs. La demanda judicial está en curso después de que no se alcanzara ningún acuerdo en los Medios Adecuados de Solución de Controversias, MASC) y que la UEFA mantenga no haya rectificado su postura después de un periodo de diálogo que se ha revelado infructuoso.

A22 expone que, a pesar de que tres instancias judiciales europeas -entre ellas la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Audiencia Provincial en España- dictaminaran que la UEFA abusaba de su posición de monopolio en la organización de las competiciones europeas, vulnerando así el derecho a la libre competencia en la Unión Europea, el organismo futbolístico "mantiene vigentes normativas y prácticas que contravienen directamente dichas decisiones judiciales". No solo la UEFA no ha accedido a "la apertura del mercado a terceros organizadores", sino que introdujo nuevas reglas en 2024.

Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, el único club partidario de la Superliga. / EP

Negociaciones infructuosas

A finales de ese año la A22 "solicitó formalmente a la UEFA el reconocimiento de la Liga Unify". Era una propuesta de nuevas competiciones europeas que "se ajustaba plenamente a los requisitos establecidos por la sentencia del TJUE". Durante 2025 se han producido "negociaciones de buena fe", entre ambos organismos para alcanzar un pacto.

La empresa asegura que se realizaron "importantes concesiones" para acercar posturas; entre ellas, "un formato mejorado, una gobernanza modernizada y la implementación de la plataforma de streaming Unify, con el fin de ofrecer una mayor asequibilidad y tecnología de vanguardia a los aficionados que siguen los partidos desde casa". A22 lamenta que no se alcanzara ningún acuerdo por la falta de voluntad de la UEFA y cree llegado el momento de presentar una demanda de compensación de años y perjuicios "derivados de la conducta ilícita continuada de la UEFA".