El placaje 'retardado' del "matón" Curry lesiona a Mallía y abre un incendio en el rugby

El rugby anda revuelto. Un placaje retardado del inglés Tom Curry al argentino Juan Cruz Mallía ha desatado una tormenta, especialmente tras la irrupción del seleccionador de los Pumas Felipe Contepomi. El flanker, un jugador que domina el arte de la intimidación en el juego, llegó tarde tras el pateo del zaguero albiceleste y cargó contra él derribándolo y provocándole una lesión grave. La jugada es ilegal, porque llega manifiestamente tarde, pero no es de gran violencia. La mala suerte de que Mallía caiga lesionado al apoyar la rodilla mal y caer tras ser desequilibrado por el inglés ha abierto un crudo debate en el rugby. Curry conoce bien los límites del juego y los explora con gusto desde su posición de flanker.

Contepomi, muy ácido

"¿Un poco tarde? Bueno, hace dos semanas decidieron que se consideraría la sanción por las consecuencias, así que si ese es el criterio, no entiendo que tengamos que jugar el resto del partido con 14 jugadores después de un tackle ‘un poco tarde’ como lo describís. Yo lo llamaría imprudente. Terminamos jugando con 14 y ni siquiera lo revisaron”, recriminó Contepomi. El técnico además reveló que en el túnel hubo un incidente. "No fue sólo el tackle de Curry, porque probablemente es parte de su naturaleza intimidar a la gente. Entró al túnel y me dio un empujón en el pecho y un cachetazo. Tal vez sea parte de su naturaleza, no lo sé, pero esos son los muchachos a quienes estamos recompensando y elogiando. Tal vez ahí es donde quieren que vaya el rugby", ironizó.

"Estaba allí parado. Él entró y fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, y le dijimos que no porque estábamos molestos. Fue imprudente y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Sé que es parte del rugby, pero si no nos cuidamos, podría ser peligroso. Me dijo: ‘Vete a la mierda’ y me empujó.... Después de romperle la rodilla a alguien, al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir: "Lo siento, hice algo mal". Pero él hizo todo lo contrario. Quizás sea su forma de ser, un matón. Si queremos matones en este juego, bien por ellos. ¿Cuántos años tiene? 27 y yo 48. Por suerte, seguramente haya cámaras, así que quizás vean que no hay ningún incidente. Richard Hill (entrenador de Inglaterra) estaba allí, así que pueden preguntarle", completó Felipe.

Curry ya había protagonizado un incidente con Mallía en el Mundial de 2023. En la primera ronda del Mundial, en Marsella, Tom se fue expulsado por un placaje alto al tres cuarto de los Pumas. También fue muy sonado el episodio que protagonizó Curry en la semifinal de ese Mundial contra Sudáfrica, en la que acusó al pilier de los spingboks, Bongi Mbonambi, de llamarle "cabrón blanco". Curry se lo comunicó al árbitro y se abrió una investigación por parte de World Rugby para confirmar la versión del inglés. Nunca aparecieron imágenes que lo confirmaron ni pruebas que ratificasen la versión de Curry, uno de los jugadores más duros del rugby internacional que se hizo famoso por formar parte de los llamados 'Kamikaze Boys', como bautizó el seleccionador Eddie Jones a sus flankers Tom Curry y Sam Underhill.

Borthwick le defiende

Después de la intervención de Contepomi tomó la palabra el seleccionador inglés Steve Borthwick, que respaldó a su jugador: "Claramente estoy al tanto del incidente, pero no lo vi. No estaba allí, estaba en el vestuario en ese momento. En todo caso no quisiera que eso fuera el centro de atención luego de lo que fue un test match duro y difícil en el que dos equipos realmente se enfrentaron durante toda la tarde. Creo que cualquiera en esta sala que haya tenido contacto con Tom Curry conoce su carácter. Su carácter es impecable, es un compañero fantástico, una persona muy respetuosa. Creo que el carácter de Tom Curry es incuestionable". Este lunes se ha hecho público que el "imprudente" retardado del "matón" Curry a Mallía le ha provocado una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Lo que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante meses.

El club del jugador, Stade Toulousain, también se ha pronunciado en redes: "Es probable que nuestro jugador estrella del la línea se pierda el resto de la temporada… Más allá del daño que nos ha hecho a nosotros, de su máxima importancia y su precisión en la fase final, es triste para él porque supondrá un gran freno a su carrera. ¡Todos con él!".

Queda el debate por una jugada que se arbitró como golpe sin más, que no se revisó dada la importancia de la lesión del argentino y que terminó con los Pumas con 14 jugando ante 15 en los instantes finales del partido, en el que atacaban para doblegar a los ingleses en Twickenham. ¿Deben castigarse con más vehemencia los 'retardados'? ¿Hay que sancionar en función a las consecuencias de la acción?