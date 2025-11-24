CHAMPIONS LEAGUE
Raphinha confiesa su tormento: "Para mí estar dos meses sin jugar ha sido muy complicado"
Flick reconoce los errores médicos en las dos recaídas del brasileño, que asume la responsabilidad por querer correr demasiado para volver al campo antes del duelo contra el Chelsea
Hansi Flick no está fino. Lleva a cuestas un fuerte resfriado y su voz se proyecta encallada. No es Londres la mejor ciudad para sanar. Las temperaturas son bajas, y más lo serán este martes durante el encuentro nocturno de Champions en Stamford Bridge. Salvo recuperación radical, no cabe esperar muchos gritos suyos desde la banda. Y eso que tiene pinta de que va a ser un partido que necesitará de constantes instrucciones y correcciones. Un partido de los exigentes de verdad.
El Chelsea de Enzo Maresca se ha puesto fuerte como un roble. No está acatarrado, ni mucho menos. Va segundo en la Premier después de una inversión económica sin comparación. Necesitará el Barça fortaleza para hacer frente a las ráfagas del equipo londinense, al que le agrada presionar arriba y poseer el balón tanto como al cuadro azulgrana.
“Es un equipo muy bueno y valoro mucho la evolución y el cambio que está experimentando. Tiene a muchos jugadores jóvenes que son excelentes. No va a ser fácil. Es un buen partido para demostrar que sabemos competir. Tenemos confianza en nuestras fuerzas”, dijo un Flick precisamente escaso de fuerzas.
Flick no quiso desvelar si Eric Garcia, tan resolutivo ante el Athletic, repetiría como mediocentro pese al regreso de Frenkie de Jong, ni tampoco si Marcus Rashford, recuperado de su catarro, jugaría de inicio. “Mañana tomaremos estas decisiones”. Solo aseguró que Raphinha, que dispuso de algunos minutos ante el Athletic, volverá a aparecer en algún momento. Es el brasileño un jugador especial para el alemán. Lo evidenció de nuevo en su comparecencia londinense.
Los errores médicos
Raphinha pasó también por el estrado y lo hizo para confesar el tormento que es para él estar lesionado y no jugar. Viene de dos meses de baja, después de dos recaídas en el bíceps femoral, en las que el cuerpo médico, según confesó Flick, cometió algunos errores. Pero sin dramatismo. "Todos cometemos errores", dijo. Y Raphinha también quitó culpas a los médicos.
"La primera recaída fue un poco culpa mía y la segunda, pues también. Tendría que ser el primero en decir que no. Asumo la responsabilidad por querer correr tanto para volver al campo", señaló el brasileño, que se retrató como un ansías auténtico, de los que no soportan no sentirse partícipe del equipo.
"Poder volver a jugar ya es especial para mí. He estado dos meses fuera y para mí ha sido complicado. Me ha costado bastante. En la tribuna lo paso peor que en el banquillo. Ahora solo espero poder ayudar con los minutos que me dejen. Creo que he echado de menos yo más al equipo que el equipo a mí. Aún no tengo el ritmo para jugar 90 minutos", admitió.
"Merecí más"
Raphina habló como el líder que se sabe que es en un equipo de jóvenes. "A veces soy el pesado del equipo, que está siempre encima de los chicos. Por eso intento siempre dar lo mejor de mí mismo porque si lo doy podré exigir a los demás", manifestó.
El brasileño aprovechó su comparecencia para recordar una vez más que se merecía más en los premios individuales del año pasado. No tuvo reparo alguno en soltarlo así. "Sí, la verdad que sí, que merecí más. No controlo los premios individuales. Controlo lo que hago en el campo y estoy seguro que hice una temporada espectacular", dijo sin pudor alguno. Los goles y las asistencias del curso respaldan sus palabras.
