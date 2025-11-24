Enzo Maresca, el discípulo de Guardiola que aprendió rápido y ya vuela solo en el Chelsea

“Siempre he dicho que me hice entrenador por el Barcelona de Pep Guardiola”. Enzo Maresca, de 45 años y una revelación como técnico en Inglaterra, confesó sin reparos su principal fuente de inspiración este lunes ante la prensa que sigue al Chelsea y el equipo azulgrana antes del encuentro de Champions de mañana martes en Stamford Bridge.

El italiano aprendió de aquel Barça, aprendió del Bayern y ya más de cerca aprendió del Manchester City. En definitiva, aprendió de Guardiola, de quien fue asistente en el equipo inglés durante una temporada. Lo había estudiado tanto, incluso en su etapa como técnico del filial del City, que no necesitó más. Y empezó a volar por su cuenta.

Enzo Maresca, en la rueda de prensa de este lunes antes del enfrentamiento con el Barça en Champions. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Ascendió en su primer año al Leicester a la Premier y el Chelsea vio enseguida que ahí había un entrenador muy sólido y lo incorporó en junio de 2024. Este pasado verano conquistó el primer Mundial de Clubs y en el curso actual ya va segundo en Inglaterra, solo por detrás del implacable Arsenal de Mikel Arteta, otro que aprendió del gurú de Santpedor.

Dinero no le ha faltado a su proyecto. La propiedad norteamericana ha invertido cantidades obscenas en muchos más jugadores de los que necesitaba -casi 2.000 millones de euros desde 2022 en la era de Todd Boehly-, pero Maresca ha sabido ponerle orden a una situación potencialmente caótica. Con más celeridad de la imaginada ha devuelto al Chelsea a la realeza europea.

Maresca defendió en su comparecencia el modelo de juego marcado por Guardiola con convicción de discípulo leal. “Nadie puede ser comparado al Barcelona de Pep Guardiola, nadie, porque cambiaron el fútbol en España. Todos los clubs trataron de imitarles. Y luego él fue al Bayern y cambió el fútbol en Alemania y su selección fue campeona del mundo con su estilo. Y en Inglaterra hizo lo mismo y cambió el fútbol de aquí. Nadie puede compararse con Pep, porque es el entrenador que ha cambiado el fútbol en los últimos 25 años”.

De este modo, Maresca se hizo apóstol de una forma de jugar que ha impuesto ahora en el Chelsea. Y no, no piensa cambiar. “Mi elección de hace años permanece y es la forma que me gusta ver a mi equipo jugar. Así será en los próximos tiempos”, ratificó el técnico italiano, que se expresa en un español impecable, afilado durante cuatro temporadas como jugador en el Sevilla y otras dos en el Málaga. Con el Sevilla le marcó un gol al Barça en una final de la Supercopa. Un trallazo de penalti que superó a lo bruto a Víctor Valdés. Con lo refinado que es ahora.

Maresca, que admitió que aún no puede contar con Cole Palmer, puso en valor todo lo que Hansi Flick ha hecho en el Barça. “Me parece un equipo espectacular. Siempre que lo miro hay cosas que se pueden aprender. Cómo atacan, cómo defienden… Les dio para ganar la Liga y llegar a las semifinales de la Champions. Es un equipo que quiere siempre el balón y nosotros intentamos hacer lo mismo. Son un equipo increíble y trataremos de sacar lo mejor de nosotros para ganarles”.

Es una gran semana para el Chelsea, porque después del encuentro contra el Barça tendrá delante al Arsenal. Mucha tralla, se le recordó desde la bancada de la prensa londinense. “Creo que pensar en el partido más inmediato es la mejor estrategia”, dijo con la voz calmada que le caracteriza.

Maresca no celebró la ausencia de Pedri. “Sin Pedri pierde el Barcelona y pierde el fútbol, porque su calidad es impresionante”, señaló. Y fijándose en su equipo, sí celebró el estado de forma de sus jugadores. “Personalmente creo que somos mejor equipo día a día”.