Más magia de Messi con Miami: hat-trick de asistencias y final de conferencia

Leo Messi no iba a permitir que Jordi Alba y Sergio Busquets colgaran las botas con una derrota en Cincinnati. El formato de playoffs a eliminación directa de la MLS no admite tropiezos, así que no podía fallar el Inter Miami en las semifinales de la conferencia Este si quería proseguir su camino hacia el título. Alcanzar la siguiente ronda ya suponía una hazaña histórica para el club fundado en 2018, así que había alicientes de sobra para que el conjunto dirigido por Javier Macherano diese su mejor versión. El partido pasó por las botas del astro argentino para sorpresa de nadie: un gol en la primera parte y tres asistencias en la segunda se tradujeron en los cuatro goles que anotó su equipo, asegurando el pase a las Finales de Conferencia de este sábado donde ya espera el New York City FC tras sorprender a Philadelphia Union.

La magia de Messi no tardó en aparecer sobre el césped, cuando su joven compatriota Mateo Silvetti le sirvó un centro medido a la cabeza para que pudiera rematar a placer y poner el 1-0 a los 19 minutos de partido. Era la primera vez que el Inter Miami se adelantaba en Cincinnati desde que el rosarino aterrizase en Estados Unidos hace más de dos años. Tras firmar un triplete de asistencias en la segunda parte, también sería la primera vez que lograban ganar en su casa. Hace tan solo cuatro meses habían caído por 3-0 en temporada regular, justo antes de la llegada de Rodrigo de Paul, fundamental para mejorar la solidez del equipo y liberar todavía más a un Messi que se desenvolvió de falso 9 mientras Luis Suárez esperaba desde el banquillo tras cumplir suspensión. El revulsivo definitivo finalmente fue Tadeo Allende, ex del Celta de Vigo, quien sentenció el encuentro con dos desmarques a la espalda que Messi no dudó en aprovechar con su impecable visión de juego.

As cool as you like it 🥶 pic.twitter.com/okshteCcGr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

El Inter Miami ha llegado a los playoffs de la MLS en plena forma tras quedar tercero en la clasificación a tan solo un punto de la primera plaza. Fue el equipo más goleador a lo largo del año con 81 tantos a favor, y 29 fueron de Messi que ganó la bota de oro sin lanzar un solo penalti. La leyenda del Barça ha marcado seis de los doce goles que lleva su equipo en los cuatro partidos de postemporada, además de repartir cuatro asistencias e igualar el récord del húngaro Ferenc Puskas (404). En sus últimos siete encuentros, el Inter Miami ha anotado 25 goles, Messi ha participado en 22 de ellos. Necesitaron tres partidos para superar al Nashville en la primera ronda, pero el tercero fue por 4-0 y ya van dos resultados iguales consecutivos. Tras las eliminaciones de Cincinnati y Philadelphia, jugarán como local contra New York City FC en la final de conferencia, y también lo harían en la gran final del 6 de diciembre contra el ganador de la conferencia Oeste en caso de llegar, siendo el equipo mejor clasificado todavía con vida.

No hay dos sin tres

El primer trofeo que el club de David Beckham logró añadir a sus vitrinas fue la Leagues Cup, obsequio de Messi nada más llegar en julio de 2023. El argentino debutó precisamente en esta competición, y lo hizo marcando el gol de la victoria en el minuto 94 con un golazo espectacular de falta. La temporada pasada llegó el segundo título, la Supporters Shield, tras batir el récord histórico de puntuación (74) en temporada regular, pero no pudieron validar ese dominio en la fase de eliminación directa y cayeron a las primeras de cambio frente a Atlanta United. Ahora Messi solo está a dos triunfos de completar el 'triplete' de títulos, como calentamiento para el Mundial del año que viene.