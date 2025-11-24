Jenni Hermoso (35 años) y Esther González (32), las futbolistas de la selección que han conquistado el mundo

Cada vez hay más argumentos para arriesgarse. Para coger las cosas y despedirse de casa en busca de nuevas aventuras. Podría creerse que marcharse del fútbol español es una locura, pero cada día que pasa vemos más casos donde no solo el cambio es bueno, sino un sinónimo de éxito. Eso mismo acaban de demostrar Jenni Hermoso (Madrid, 1990) y Esther González (Huéscar, Granada, 1992). Las exdelanteras de Barça y Real Madrid, respectivamente, se han proclamado este fin de semana campeonas de sus ligas, para nada menores. Esther se ha llevado el trofeo con el Gotham Football Club de Nueva York tras un año excepcional en la liga estadounidense. Así como Jenni se ha hecho con el título de campeona de México con Tigres.

Ambas delanteras llegaron este mismo lunes a Las Rozas para participar en la convocatoria de la selección española y disputar la final de la Nations League frente a Alemania (el próximo viernes en Kaiserslautern, el martes 2 de diciembre en el Metropolitano de Madrid). Como mínimo, llegarán con resaca emocional tras un fin de semana de muchas emociones y celebración. Primero lo logró Esther González, que se volvió a llevar el título de la liga norteamericana. El segundo título de la franquicia de Harrison, en apenas tres años, tras imponerse en la final al Washington Spirit de Adrián González (0-1). La delantera ha sido la máxima goleadora del equipo (10), además de una de las jugadoras franquicia del club que se llevó la final por la mínima gracias al tanto de Rose Lavelle, campeona del mundo y olímpica con Estados Unidos.

Esther González, antes de conquistar el campeonato con Gotham. / Justine Willard / AP

Gotham, sin duda, está en un momento muy dulce. Como Esther, que vive una segunda juventud en Estados Unidos. Este año ha revalidado del título y con un toque de épica. Es el Gotham el campeón con peor clasificación en la fase regular del campeonato. La franquicia de Harrison acabó el torneo en octava posición -último billete para los playoff-, pero ello no mermó sus posibilidades.

Gafas de esquiar en la cabeza y trofeo entre las manos, Esther González volvió a celebrar con su equipo. Un triunfo que va más allá de lo deportivo, ya que ejemplifica cómo el deporte te devuelve lo que le das. Terminó marchándose a Estados Unidos después de que el Real Madrid la apartara. Pese a ser la máxima goleadora, fue perdiendo peso sobre el verde hasta quedar apartada sin explicación aparente. Alberto Toril la relegó al banquillo sin mayor explicación. Esta situación terminó con su salida del club de sus sueños para poner rumbo al Gotham norteamericano. Allí recuperó la sonrisa y tampoco ha parado de conquistar títulos.

Jenni también se corona

La situación de Jenni Hermoso tampoco es tan distinta. La madrileña dejó la liga española para ser pionera. Fue una de las primeras en dar el paso de incorporarse a la liga mexicana. Puso tierra de por medio y más tarde sería una de las mejores decisiones que pudo haber tomado. Cuando explotó el caso Rubiales, la presión sobre la futbolista fue desmedida. Poder volver a México y poner tierra (y un océano) de por medio le dio paz, estabilidad y le permitió mantenerse un poco al margen del escándalo del que fue víctima.

Ahora, tras meses de sufrimiento y mucho sacrificio, respira tranquila. El beso que le dio al trofeo, imagen que también regaló cuando España se proclamó campeona del mundo en 2023, sella ese triunfo. "Parece fácil cuando lo ganas, pero no lo es. Estar lejos de casa es difícil. Me acuerdo mucho de mi madre y de mi familia, que se levantan todas las madrugadas para verme, y son el pilar de mi vida. Mucho de lo que soy se lo debo a ellos", apuntó Hermoso, ya como vigente campeona.

"Me vine a una liga exótica que nadie conocía y todo el mundo me retiraba. Nadie lo sabe hasta que no lo vive. Para mí este título quiere decir que nunca me he dado por vencida. He sufrido mucho durante mucho tiempo, me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero yo me he demostrado que con trabajo todo se puede conseguir", subrayó.

Tanto Jenni como Esther pueden engrosar su recuento de títulos este año, en apenas unos días, si España revalida el título de la Nations League que se juega contra Alemania.