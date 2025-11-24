De Iñaki Peña a los expertos arbitrales: ¿fue falta la acción del 2-2 en el Elche-Real Madrid?

El gol de Bellingham en el minuto 86 del Elche-Real Madrid acabó siendo clave para que su equipo sumara un punto y los franjiverdes no pudieran ganar un partido que tenían muy bien encaminado. Una acción que generó polémica desde el mismo instante que las cámaras, en plena celebración visitante, captaron al portero local sangrando por la nariz.

La herida de Iñaki Peña se produjo porque, tras despejar el primer remate del futbolista inglés, Vinicius impactó con su pierna en el rostro del alicantino, que quedó tendido en el suelo, aunque pudo reincorporarse para intentar evitar el 2-2, sin éxito. Ni Hernández Maeso, en primera instancia, ni desde la sala VOR se entendió que hubiera que anularse la jugada, pese a que el juego estuvo detenido unos minutos para cortar la hemorragia del franjiverde.

A partir de ahí se entró en el habitual proceso de opinión sobre la jugada polémica de la jornada. En la misma retransmisión del partido, el narrador y los comentaristas de Movistar+, Carlos Martínez, Julio Maldonado «Maldini» y Álvaro Benito coincidieron en que la acción fue un «lance del juego», pese a la presencia de sangre. Alguna toma, más clara en el impacto del brasileño hacia el guardameta español, les generó más dudas.

Sarabia e Iñaki Peña

El que no mostró ninguna fue Eder Sarabia en su comparecencia ante los medios. El entrenador del Elche fue claro, directo y contundente: «La jugada del segundo gol, me cabrea. Iñaki despeja y Vinicius le pega. Es una falta clarísima, el VAR está para eso. No quiero hablar más del árbitro, pero la falta es clara».

El principal protagonista de la acción, Iñaki Peña, se mostró bastante comprensivo en un principio, aunque con el tiempo varió su percepción de la jugada. Ante los micrófonos de Movistar+, a pie de campo, con la nariz visiblemente afectada por el impacto de Vinicius, aseguró que la acción había sido «un lance del juego» fruto de la «inercia». Más tarde, tras pasar por vestuarios, con más calma, en sala de prensa, corrigió su versión: «En la segunda jugada no me dejan participar porque me deja KO. Para mí sí que es falta, pero si el árbitro va al VAR y dice que no es falta no podemos hacer nada».

Opinión de exárbitros

Por lo que respecta a los expertos arbitrales presentes en algunas radios nacionales, en la SER, Eduardo Iturralde González abogaba por haber señalado la infracción. «Es falta. Si llega o no llega (refiriéndose a Iñaki Peña en la continuación de la jugada), se levanta o no se levanta es circunstancial», indicó el excolegiado vasco en Carrusel Deportivo.

Bellingham, autor del polémico 2-2 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, Alfonso Pérez Burrull mostró más dudas en RadioMarca, aunque su veredicto hubiera sido el mismo que el de su excompañero de profesión: «Bajo mi punto de vista hay un golpeo de Vinicius en la cara del portero del Elche que incluso le hace sangrar. Es una acción perfectamente señalable como juego peligroso y el árbitro entiende que es un choque fortuito. Es una jugada muy interpretable».