Champions
Guardiola admite sentirse "avergonzado y abochornado" tras encararse con un cámara: "Cometí un gran error"
El técnico catalán se encaró con un cámara por grabarle muy cerca tras el pitido final en la derrota de su equipo en Newcastle (2-1).
El entrenador catalán del Manchester City, Pep Guardiola, admitió este lunes estar "avergonzado y abochornado" por su conducta al enfrentarse a un cámara por grabarle muy cerca tras el pitido final en la derrota de su equipo este sábado en Newcastle (2-1).
"Pido disculpas. Me siento avergonzado y abochornado cuando lo veo. Me disculpé con el cámara después de un segundo", reconoció el técnico en la rueda de prensa previa a su encuentro de Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen alemán.
Guardiola reaccionó con enfado después de que el cámara se acercara para grabar su reacción tras la derrota cuando entró en el terreno de juego y comenzó a discutir con el jugador del Newcastle Bruno Guimaraes y los árbitros del partido. El técnico se encaró entonces con el operador de cámara.
"No soy perfecto"
El entrenador 'citizen' mostró su descontento por la decisión de conceder el gol de la victoria del Newcastle en el minuto 70 en St James' Park, al considerar el City que el guardameta Gianluigi Donnarumma había sido objeto de falta.
"Soy quien soy, incluso después de 1.000 partidos no soy una persona perfecta. Cometí un gran error. Lo que es seguro es que defiendo a mi equipo y a mi club", reconoció en rueda de prensa el entrenador del conjunto inglés.
- Los arquitectos valoran el Spotify Camp Nou: 'Podría ser el estadio más completo del mundo
- Barça- Athletic Club, hoy en directo: última hora del partido, alineaciones y fiesta de regreso al Spotify Camp Nou
- Nosotros corríamos sorteando farolas, ellos compiten en circuitos de lujo
- Comaneci: 'Trabajé tanto que pude decir a los hombres: 'Lo siento, pero soy mejor que vosotros'
- Florentino pospone el cambio societario y carga duramente contra Tebas, UEFA, el Barça, el caso Negreira, los árbitros...
- El Elche retrata la vulgaridad del Real Madrid de Xabi Alonso
- El Barça inaugura un nuevo tiempo en el Camp Nou llevándose por delante al Athletic
- El Camp Nou aclama a Eric Garcia: una bendición para Flick, cuatro jugadores en uno