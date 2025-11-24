Dmitrovic, Pere Milla y Roberto sellan el sufrido triunfo del Espanyol ante un valiente Sevilla

Sostenido por un fantástico Dmitrovic en la primera parte y aupado por los goles de Pere Milla y Roberto en la segunda. Así solventó el Espanyol un complejo duelo contra un valiente Sevilla que pudo puntuar perfectamente en el RCDE Stadium (2-1). Le faltó puntería ante el meta serbio y el cuadro perico acabó sumando su quinto triunfo en casa en ocho partidos, un balance notable que le permite afianzarse en la sexta plaza de la Liga, igualado con el quinto, el Betis.

Ante más de 25.000 valientes que desafiaron el frío para apoyar a su equipo en Cornellà, el Espanyol recuperó el camino del triunfo tras dos derrotas consecutivas ante Alavés (2-1) y Villarreal (0-2). En otra cita emocionante, incierta y de ritmo vertiginoso, el cuadro blanquiazul salió victorioso. Como advirtió Manolo González en la víspera, hay que desterrar de una vez el pesimismo y confiar en un conjunto al que le sobra salud y entusiasmo, aunque este lunes pudo salir cruz en la moneda. La victoria llega horas antes de la junta de accionistas que se celebrará este martes para certificar el traspaso de poderes entre Rastar Group y VSP.

Tres novedades

En el palco del estadio estaba Alan Pace, que pudo disfrutar de un nuevo éxito de su equipo. No fue nada fácil. Manolo agitó el árbol con tres novedades en el once que evidenciaban una apuesta ofensiva: Romero, Terrats y Kike García entraron por José Salinas, Pol Lozano y Roberto respecto al duelo contra el submarino amarillo. El panorama no podía tener mejor pinta en un comienzo local explosivo. Kike García tuvo la primera y Pere Milla desperdició un mano a mano clarísimo ante Odysseas (m. 6). Le faltó acierto al exjugador del Elche y le sobró egoísmo, ya que tenía a Terrats solo al lado.

Manolo González da órdenes a sus jugadores en el partido ante el Sevilla. / Alejandro Garcia / EFE

Parecía una cuestión de tiempo que llegara el tanto perico, pero el guion sufrió un vuelco total. Solo la enorme actuación de Dmitrovic evitó que el Sevilla se marchara al descanso por delante. El meta serbio se agigantó al cuarto de hora en un misil de Akor, el poste frenó a Peque después y emergió de nuevo el arquero para repeler todos los intentos de un rival demasiado cómodo en el caos. Especial mención merece la intervención con la pierna izquierda de Dmitrovic en una ocasión clarísima de Suazo (m. 36).

Sufrimiento final

Resistió el Espanyol sin heridas graves el bombardeo visitante y alcanzó el ecuador con la sensación de que había que recuperar las buenas costumbres y gobernar en casa. Manolo mantuvo su apuesta y la historia del primer tiempo se repitió con otro inicio eléctrico del cuadro perico que encontró el premio con el cabezazo de Pere Milla tras centro de Dolan (m. 47).

Alexis, defendido por Pol Lozano, este lunes en Cornellà. / Alejandro Garcia / EFE

La lesión muscular de Vargas, el mejor futbolista del Sevilla, favoreció también al bloque catalán, que intentó cerrar el triunfo con los cambios ante un rival que no se rindió en ningún momento. Roberto amplió la ventaja con un precioso disparo pero tocó sufrir hasta el final. Cabrera envió a la red un cabezazo de Marcao y el miedo se mantuvo en la grada hasta la revisión de la última falta en el minuto 97. No hubo manos y el Espanyol celebró la victoria.