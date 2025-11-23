Golpe al Mundial: Norris y Piastri, descalificados en Las Vegas

Golpe al Mundial. La FIA ha confirmado la doble descalificación de los McLaren de Lando Norris (2º) y Oscar Piastri (4º) en el Gran Premio de Las Vegas por exceso de desgaste en el fondo plano del coche.

El grosor de la plancha que midieron los comisarios fue inferior a los 9 milímetros reglamentarios y en cuestión de medición y pesos, el reglamento es estricto. McLaren se va de vacío y Max Verstappen es el gran beneficiado por la sanción a sus rivales directos en el campeonato, que se pone al rojo vivo a falta de dos grandes premios.

Verstappen se queda a sólo 24 puntos del liderato de Norris y empataría Piastri en la clasificación, con 58 puntos en juego en Qatar y Abu Dhabi.

Drama anunciado

Al finalizar la carrera, el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer se ha personado en el box de McLaren y ha reportado una irregularidad en los coches de Lando Norris y Oscar Piastri. La FIA ha detectado un incumplimiento técnico relacionado con el desgaste del skid plate. De acuerdo con el informe técnico, los comisarios revisaron el desgaste del patín en ambos coches y realizaron mediciones específicas en la zona posterior, siguiendo los parámetros establecidos en la documentación de legalidad que el propio equipo McLaren había entregado.

La evaluación determinó que el espesor del fondo plano en ambos monoplazas era inferior a los 9 milímetros, el mínimo obligatorio establecido en el Artículo 3.5.9 e) del Reglamento Técnico de Fórmula 1. Este componente es fundamental para garantizar que los coches no circulen demasiado cerca del suelo, lo cual podría proporcionar ventajas aerodinámicas indebidas.

Las cinco vueltas finales de Norris en Las Vegas han sido mucho más lentas de lo habitual, con hasta cuatro segundos de pérdida respecto a Russell, que rodaba tercero. Eso ha hecho pensar en un problema relacionado con la gasolina y la necesidad de ahorrar, pero parece que ya sabían que podía haber problemas con el patín que recorre coche de forma longitudinal por la parte inferior del suelo.

"Me han dicho que levantara y ahora tengo que hablar para ver de que se trataba", decía Norris en el corralito de las televisiones. Poco después, el británico ha abandonado el circuito a toda prisa sin hacer declaraciones. Andrea Stella ha pospuesto todas sus intervenciones ante la prensa y se han cerrado las puertas del garaje a cal y canto.

Se mascaba la tragedia. Reglamento en mano, la descalificación era obligada, como les ocurrió a los Ferrari de Leclerc y Hamilton este mismo año en China.