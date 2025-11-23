Iago Aspas, héroe en Mendizorroza

El Celta consiguió este sábado una valiosa victoria por la mínima en su visita a Mendizorroza (0-1) gracias a un penalti transformado por Iago Aspas en el minuto 53, forzado por él mismo en un mano a mano con Antonio Sivera en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

Un encuentro de ritmo bajo y escasas ocasiones, se decidió en la segunda mitad y dejó a los gallegos por encima de los vascos en la clasificación.

El partido comenzó con alternancia en la posesión y sin un dominador claro. El Alavés generó su primer acercamiento con un centro de Denis Suárez desde línea de fondo que la defensa celeste envió a córner, pero el encuentro avanzó con un planteamiento conservador por parte de ambos equipos.

De hecho, la primera mitad concluyó sin tiros a puerta. En este tiempo, la amenaza de Bryan Zaragoza y Iago Aspas fueron los principales puñales de un equipo que jugó demasiado lejos de portería.

Mariano Diaz Mejia del Deportivo Alavés juega el balón con Marcos Alonso del RC Celta de Vigo. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La ocasión más clara para el conjunto vitoriano llegó al inicio de la segunda parte, cuando Toni Martínez remató desviado un balón suelto en el área, pero fue el Celta quien abrió el marcador.

Antonio Sivera cometió penalti sobre Iago Aspas y el capitán celeste ejecutó con precisión para adelantar a los visitantes.

Tras el gol, el Alavés atravesó sus minutos más imprecisos, mientras el Celta manejaba el ritmo con solidez.

La pena máxima llegó justo después de que Mendizorroza reclamara un penalti a favor.

Los últimos minutos se desarrollaron sin ocasiones claras y con un Alavés sin capacidad de respuesta. No obstante, fue el Celta el que tuvo más cerca el 0-2 que el conjunto babazorro el empate.