La ‘gent blaugrana’ se siente tan feliz que ya pide el regreso de Messi

Gloria, de Bràfim: “Solo siendo socio, socia, del Barça puedes entender lo que hemos sentido los 45.157 culés que hemos acudido hoy al Spotify Camp Nou. Esa sensación, que ya será irrepetible para todos nosotros, demuestra, no ya las enormes ganas que teníamos de volver a casa, sino la tremenda necesidad que sentíamos todos por volver al ‘estadi’”.

Roger, de Santes Creus: “Ha sido tremendamente emocionante y más si vas, como he hecho yo, con una de mis hijas, Clara, que, de pequeña, había estado ya en el viejo Camp Nou y que ha sentido una sensación preciosa pero, sobre todo, mucha emoción porque, como diría nuestro admirado Johan Cruyff, ha sido muy de ‘gallina de piel’”.

Carlota, de Olot: “Yo diría que este regreso demuestra, sobre todo y por encima de todo, que lo de jugar en el Olímpico de Montjuïc ha sido toda una castaña. Así de sencillo: una castaña. Cuando vuelves al ‘estadi’, aunque esté aún por terminar, te das cuenta que fue un milagro que ganásemos una Liga jugando en la montaña, que en ese sentido fue mágica”.

Montse, L'Hospitalet: "No creo que haya sido casualidad, desde luego, que en el regreso a nuestro estadio hayamos visto un equipo plagado de canteranos como Cubarsi, Gerard Martín, Balde, Fermín, Cassadó, Bernal, Laime Yamal…por descontado que no es casualidad".

Jordi, de Tarragona: “Desde luego ha sido maravilloso, aunque una cosa tengo muy, muy, clara: al campo le queda aún muchísimo por construir. Y, cuando digo muchísimo, es que es mucho el trabajo que queda por hacer. Pero, eso sí, una vez dentro, te das cuenta de que, acabado, con cubierta y todo, será más que impresionante”.

Josep Lluis, Masnou: “Vivo y trabajo en Londres, pero no me quería perder este momento. Eso sí, me han estado volviendo loco con la fecha del regreso, pero no hay nada como volver a tu casa, sobre todo si tu nueva casa tiene tan buena pinta, la verdad”.

Lewandowski celebra el primer gol del Barça en el nuevo Spotify Camp Nou. / Jordi Cotrina

Salvador, Girona: “El ‘estadi’ nunca ha sido uno de esos campos donde el rival pudiese sentirse intimidado, pero una de las cosas que más me ha sorprendido en este regreso ha sido como ha apretado el público a Nico Williams, que, desde el minuto uno, ha sabido que jugaba en un campo que lo ha tachado de su lista de favoritos por no fichar por el Barça. Ojalá este nuevo estadio sirva, también, para eso, para meter miedo al rival”.

Cristina, Andorra: “Vale, solo éramos 45.000, es decir, la capacidad de muchísimos campos españoles, pero tanto la entrada como la salida ha sido fluida, igual es porque teníamos tantas ganas de venir que nos lo hemos tomado con más tranquilidad que antes. Pero, sí, al ‘estadi’ le falta mucho, mucho, pero ya estamos aquí y eso es lo más importante”.

Tomás, Ciutat de Palma: “Me ha encantado eso de inventarnos el minuto 10….para reclamar la presencia de Leo Messi. ¡Ojalá! ese cántico, ese coro, haya llegado para quedarse. Yo, desde luego, no pido que el Spotify Camp Nou lleve añadido el nombre de ‘La Pulga’, pero si deseo su regreso a Barcelona y al Barça, eso sí lo deseo, sí”.

Montse, L’Hospitalet: “No creo que haya sido casualidad, desde luego, que en el regreso a nuestro estadio hayamos visto un equipo plagado de canteranos como Cubarsi, Gerard Martín, Balde, Fermín, Cassadó, Bernal, Laime Yamal…por descontado que no es casualidad. Y eso, no solo hay que agradecérselo a La Masia, a todos los históricos de La Masia, sino también a Hansi Flick, que se atreve a jugar con los niños”.

Pedro, Barcelona: “Ha sido hermoso, muy hermoso y, por descontado, tremendamente significativo que el Barça haya escogido a dos de los socios más veteranos de la entidad para hacer ese sentimental saque de honor en el nuevo ‘estadi’. Por suerte, supongo que la idea lanzada por Elena Fort de que fuese Joan Laporta quien lo protagonizase habrá sido otro twitter más de los muchos desafortunados que ha escrito la vicepresidenta”.

Walter, Barcelona: “Tengo la sensación de que esta jornada, este regreso, esta vuelta a casa suena como un ‘volver a empezar’, incluso a nivel deportivo pues, aunque Unai Simón nos ha ayudado en los dos primeros goles, lo cierto es que el equipo parece haber olvidado los partidos raros, irregulares, que había jugado últimamente. ¡Y Lamine Yamal ha podido jugar 90 minutos! Y hasta disfruta más haciendo maravillosas y eficaces asistencias, que marcando. Eso sí lo hace un gran futbolista. ¡Ah! Y estrenamos el nuevo Camp Nou siendo líderes”.