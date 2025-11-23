El Camp Nou aclama a Eric Garcia: una bendición para Flick, cuatro jugadores en uno

Antes de abandonar el césped, un hombre enmascarado se acercó al banquillo. Cuchicheó durante unos segundos con Flik y volvió al partido. Pero apenas duró dos minutos. Y ya de vuelta al vestuario, con un cómodo 3-0 en el marcador sobre un gris Athletic, Eric Garcia desfiló orgulloso al encuentro con el técnico alemán, sintiéndose el más feliz de un eufórico y rejuvenecido Camp Nou.

En el minuto 74, miles y miles de espectadores se pusieron de acuerdo para corear su nombre. Algo nunca visto. Ni en el derruido Camp Nou, ni en el exilio de Montjuïc. Y él, parapetado tras esa máscara que le protege de la fractura de nariz que sufrió en Brujas, descubría, al fin, que todo lo que ha hecho en su carrera tenía un sentido.

Todo es todo. Irse al Manchester City, con apenas 16 años, en busca de un proyecto de futuro que no tenía en su casa. Tuvo sentido regresar, a pesar de que Guardiola lo quería a su lado en Inglaterra, y no sentirse al inicio querido cuando volvió con 20 años. Ni querido ni tampoco respetado en Barcelona.

Eric Garcia, eufórico, celebra el cuarto gol del Barça. / Valentí Enrich / SPO

Tener la grandeza de dar lo que parecía un paso atrás que le alejaba de su paraíso seducido por la llamada de Míchel, el técnico que le encontró en Montilivi un ecosistema adecuado para recuperar, sobre todo, la autoestima. El fútbol ya lo tenía. La polivalencia, también.

Se marchó al Girona para entender que no solo era un central con una elegante salida del balón sino que dentro de él anidaba algo más poderoso. “Yo ya se lo dije en su día”, contó el técnico de Vallecas. “Le dije a Eric que con metros a la espalda, y a nivel defensivo, me parece que es uno de los mejores jugadores del mundo”, le soltó Míchel.

El tesoro de la ductilidad

De Montilivi retornó un Eric Garcia extremadamente competitivo, a quien Flick no le dio vuelo en sus seis primeros meses en el banquillo azulgrana. Apenas 541 minutos y la sensación de que lo mejor que le podía pasar era coger el coche y enfilar la AP-7 camino del norte de Catalunya. En el último mercado de invierno, Míchel aguardaba la llamada de Eric para reclutarlo de nuevo.

Oihan Sancet, el jugador del Athletic, intenta un remate ante Eric García, el medio centro del Barça. / Quique García / EFE

Pero entonces Hansi sí que creyó en él, abriéndole la puerta (jugó 1.562 minutos de enero a mayo), fascinado porque su ductilidad -lateral derecho, central diestro y mediocentro- era un tesoro. Y, de repente, lo que había visto Míchel hace meses lo vieron ya todos. "No me sorprende nada de lo que estamos viendo de Eric. Se lo merece porque es un fantástico chaval. Yo ya lo dije: es un jugador top", repitió en este curso el técnico de Vallecas cuando le volvieron a preguntar por una de esas joyas que modeló en Montilivi.

Hasta el nuevo Camp Nou se ha entregado a un futbolista que trasciende. "Eric está haciendo una temporada espectacular, se merece esto por el trabajo que está haciendo", confesó Pau Cubarsí, recordando que estaba hablando también de "una persona espectacular", de gran valor en el día a día del vestuario y poniendo en valor que "acabó muy bien la pasada temporada".

Barcelona 22.11.2025. Deportes. Lamine chuta con el exterior ante Flick durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el regreso al estadio del Camp Nou, todavía en obras y solamente con capacidad para 45.000 espectadores. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Por eso, es indiscutible. Son ya 17 partidos del Barça. Y en todos ha estado Eric. Nadie ha jugado (lleva 1.284 minutos) tanto como él. Y ha sido titular en 14 de esos 17 desplegando un catálogo tan amplio que se ha convertido en una bendición para Flick. Tiene 24 años (cumplirá 25 el próximo 9 de enero), pero es ya un veterano en el equipo. Y en el vestuario.

"Para un entrenador es fantástico tener a alguien como Eric, que puede jugar en varias posiciones y a este nivel. ¡Es increíble! Ha jugado un partido muy bueno, estoy muy contento por el nivel que está teniendo" Hansi Flick — Técnico del Barça

Empezó Eric el curso de lateral derecho titular para meter presión a Koundé con cuatro encuentros cabalgando por la banda. Y en otros cuatro partidos ejerció el rol de central diestro. Después, sin notar incomodidad alguno, se cambió de rol asumiendo la casa que dejó vacía Iñigo Martínez actuando hasta en cinco partidos de central zurdo.

Había hasta el sábado tres 'Erics', todos fiables, sólidos, seguros y, sobre todo, responsables. Y el sábado, con Pedri apurando los últimos días de su recuperación y De Jong pagando el castigo de la tarjeta amarilla vista en Balaídos, Flick aprovechó la semana para inventarse un nuevo medio centro. Pudo elegir a Marc Casadó, un especialista, pero optó por otro camino. Escogió crear el cuarto Eric, igual de fiable y responsable, desatando en el ilusionante nuevo Camp Nou una admiración jamás vista antes.

Acaba contrato en 2026 y se negocia ya su renovación

"Para un entrenador es fantástico tener a alguien como Eric, que puede jugar en varias posiciones y a este nivel. ¡Es increíble! Ha jugado un partido muy bueno, estoy muy contento por el nivel que está teniendo", confesó admirado Flick, mientras él, y su discreción sin fin, dejaba su máscara en el vestuario, disfrutando en silencio de una tarde inolvidable.

Y Deco, el director deportivo del Barça, se apresura, entretanto, a cerrar lo antes posible su renovación porque acaba contrato en junio de 2026, una tentación para cualquier grande en el mercado. "Espero que renueve pronto, estamos trabajando en eso. Todos podemos ver que Eric ha mejorado mucho su nivel. No tiene dudas, puede jugar en cualquier posición. ¡Juega a un nivel increíble!", repitió Flick instando a Deco a lograr antes de que acabe este 2025 la firma de Eric.