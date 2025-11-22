El UCAM Murcia arrolla al Hiopos Lleida (71-107)

El UCAM Murcia sumó la sexta victoria en la Liga Endesa ante el Hiopos Lleida en un encuentro en el que los de Sito Alonso fueron claramente superiores durante los cuarenta minutos (71-107).

El conjunto local no estuvo metido en el choque, y se vio totalmente superado en todas las facetas del juego por un Murcia que no bajó el pie del acelerador en ningún momento y estuvo muy acertado en ataque, llegando a anotar 22 triples.

Dylan Ennis realizó una nueva exhibición en el Barris Nord, y fue el mejor jugador del partido con 30 puntos y 24 dígitos de valoración. Por su parte, James Batemon (20 puntos, 3 asistencias y 21 de valoración) fue una de las pocas noticias positivas del Hiopos Lleida.

El Lleida inició el encuentro perdido tanto en defensa como en ataque, y los visitantes, liderados por David Dejulius, lo aprovecharon para anotar ocho puntos consecutivos que situaron la primera ventaja del choque (0-8, min 3).

Sin opciones

A pesar de que el conjunto ilerdense mejoró sus prestaciones ofensivas, siguió concediendo en defensa ante un Murcia más concentrado y acertado que aumentó la renta mediante Dylan Ennis y provocó que Gerard Encuentra pidiera el primer tiempo muerto (6-19, min 5).

El parón y las rotaciones del técnico ilerdense surtieron efecto, y el Hiopos Lleida llegó a situarse a seis puntos. Sin embargo, los de Sito Alonso seguían mucho más metidos en el encuentro, y mantuvieron la ventaja hasta el término del primer período (18-31, min 10).

En el segundo, el acierto ofensivo menguó notablemente, y las defensas se impusieron a los ataques, una situación que naturalmente favoreció a los visitantes, que veían como la diferencia se mantenía a medida que transcurrían los minutos (22-35, min 15).

Descalabro defensivo

En ese momento, apareció de nuevo Dylan Ennis, que estableció una nueva máxima ventaja en el encuentro e hizo saltar las alarmas en el Barris Nord (25-44, min 17). Gerard Encuentra pidió tiempo muerto, pero no pudo evitar el descalabro defensivo de su equipo, que se fue a la media parte 24 puntos abajo en el luminoso (30-54, min 20).

Tras el paso por vestuarios, Ejim prosiguió con su recital anotador, y situó una nueva máxima renta (34-61, min 22). Ambos equipos se cargaron muy rápido con faltas personales, lo que provocó que el ritmo del partido disminuyera y que los ilerdenses recortaran la diferencia desde la línea de tiro libre (42-66, min 25).

Sin embargo, la buena dinámica del Lleida solo fue un espejismo, pues un parcial de 6-13 de los murcianos puso todavía más tierra de por medio y hundió todavía más al cuadro ilerdense (48-79, min 30).

La dinámica no cambió en el último asalto, y otro parcial de 2-9 elevó al UCAM Murcia prácticamente hasta los cuarenta puntos de ventaja (50-88, min 33). Esta vez sí, los locales reaccionaron con un parcial (46-88, min 35).

Los últimos cinco minutos de encuentro se saldaron con un intercambio de canastas entre ambos equipos en el que Dylan Ennis puso la guinda a su gran partido con un triple que situó el 71-107 final.

Ficha técnica:

71 - Hiopos Lleida (18+12+18+23): Batemon (20), Ejim (2), Agada (9), Golomán (3), Jiménez (5) - cinco inicial - Walden (-), Paulí (19), Zoriks (2), Diagne (7), Sanz (-), Shurna (2) y Krutwig (2).

107 - Baskonia (31+23+25+28): Cacok (7), Raieste (2), DeJulius (15), Ennis (30), Nakic (10) - cinco inicial - Forrest (16), Sant-Roos (2), Radebaugh (15), Falk (-), Cate (4), Diagné (-) y Hicks (6).

Árbitros: Fernando Calatrava, Martín Caballero y Esperanza Mendoza.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Barris Nord ante 5.224 espectadores.