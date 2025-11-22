La tarde de todos los regresos al Camp Nou

Es un regreso al Camp Nou por todo lo alto. No solo vuelven al hogar del Barça los 45.000 culés privilegiados que llenarán las butacas disponibles, ni la mitad de las que habrá cuando el estadio esté terminado. Vuelve Raphinha al equipo, y vuelve Joan Garcia, aunque en el caso del guardameta es su estreno, la toma de posesión de la portería que ocupará hasta 2031.

Vuelve el Barça y vuelve el Athletic, "un equipo de Champions League", recordó Hansi Flick, viejo rival con el que se litiga en clásicos desde hace más de un siglo, a veces enemigo cuando se pelean los jugadores, los entrenadores y, recientemente, los presidentes, cuando Jon Uriarte se molestó a raíz de las negociaciones entabladas con Nico Williams que, al final, se quedó en San Mamés con un sueldo muy mejorado tras su ofrecimiento al Barça.

Vuelve el extremo también, recuperado de su lesión -una pubalgia, como la de su amigo Lamine Yamal, ausente de la selección igualmente, pero sin polémicas ni polvaredas- ante el equipo que ha intentado dos veranos seguidos su fichaje y que respondió a las negativas contratando a Dani Olmo y Marcus Rashford.

Raphinha y Lamine Yamal, tapados, con Bernal y De Jong, de espaldas, en un ejercicio este viernes. / Dani Barbeito / SPO

La diferencia de los estadios

Vuelve Hansi Flick "encantado" al Camp Nou, feliz de sentirse a cobijo en la casa que no conoce, aún en obras, pero que saboreó en el entrenamiento del pasado 7 de noviembre. Encantado e ilusionado con la influencia que pueda ejercer la hinchada.

"Preferimos jugar en el Camp Nou. Jugar en un estadio de fútbol es lo que nos gusta", dijo, distinguiendo el Camp Nou del estadio de atletismo que es el Olímpic Lluís Companys, un recinto que no denosta ni mucho menos. Ahí ha celebrado sus primeros tres títulos como entrenador. "Los fans están más cerca y pueden darnos mayor energía", subrayó Flick, que ya sintió "una sensación increíble" cuando subió las escaleras de acceso al césped en aquella sesión y ante la mitad del aforo de hoy.

Hansi Flick. / Dani Barbeito / SPO

También vuelve Ernesto Valverde, el último entrenador del Barça que ganó dos Ligas en dos campañas (2017-19), despedido a mediados de la tercera, y que siempre va en son de paz. Ni se quejó del cambio de campo a principios de semana –"eso no nos condiciona", dijo–, ni de la ausencia de una mínima hinchada rojiblanca –"intentaremos ganar sin ellos"– ni recuperó la polémica estival en torno al menor de los Williams: "La situación con Nico nos incomodaba, a ellos y a nosotros, pero son cosas que suceden en el fútbol".

Koundé y Olmo pugnan por un balón en el entrenamiento del viernes. / Dani Barbeito / SPO

Pedri esperará

Entre esas cosas está que el Barça no ha podido contar en los últimos dos meses con el portero titular y de un delantero indiscutible. Joan Garcia y Raphinha se despidieron del equipo el 25 de septiembre, fecha de su último partido, en Oviedo.

El meta será titular. Ni siquiera quiso disimular Flick ni aplazar su decisión de tan contento y aliviado que está. El delantero aguardará como suplente, temeroso en ese caso de perderle por forzar un sobreesfuerzo muscular. La misma razón por la que se aplaza a la próxima semana la reaparición de Pedri. Marcus Rashford, con fiebre los dos últimos días, es dudoso. Frenkie de Jong está sancionado.