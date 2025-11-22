El saque de honor del Camp Nou lo realizará el socio más antiguo que pueda asistir al estadio

El saque de honor del regreso al Spotify Camp Nou de este sábado lo hará el socio más antiguo que puede asistir al estadio, tal como ha avanzado el presidente Joan Laporta esta misma mañana en El Suplement de Catalunya Ràdio. "Será un saque de honor tradicional, sencillo, pero con una carga simbólica y realizado por una persona representativa de toda la masa social", ha detallado sin revelar el nombre de la persona.

"Yo no lo haré, está obra la hemos levantado entre todos y todas, los actos previos al partido serán corales", ha añadido, descartando así que fuera él mismo el encargado del saque de honor, idea que llegó a sugerir la vicepresidenta Elena Fort. Despeja así Laporta una de las incógnitas que quedaban respecto a los actos que ha preparado el club para celebrar el retorno a casa tras 909 días de exilio.

También destacó Laporta que el ansiado regreso permitirá al club "ir cumpliendo con el presupuesto". "Más que recuperar ingresos, porque no tendremos los de antes de empezar la reforma, sí que podremos ir cumpliendo con el presupuesto. Los socios siempre responden. Lo han hecho en Montjuïc y confío que ahora que tendremos un estadio de fútbol, los ingresos por taquillaje serán buenos. Y a partir de finales de año, con 62.000 espectadores, aún más".

Para el partido de inauguración ante el Athletic Club, con 45.000 asistentes, el Barça ha preparado una gran fiesta antes, durante y después del partido con fuegos artificiales, música y varias sorpresas. El Cant del Barça será interpretado en directo por el Cor Jove del Orfeó Català y habrá actuaciones musicales de The Tyets y Figa Flawas.