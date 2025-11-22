Marc Márquez, en su fiesta homenaje en Cervera: "Esto es algo histórico, difícilmente se podrá volver a repetir"

El campeón de MotoGP, Marc Márquez, y el subcampeón, Àlex Márquez, se han mostrado muy orgullosos este sábado del recibimiento en Cervera, su localidad natal, han destacado su buena relación como hermanos y han prometido seguir trabajando para cosechar más éxitos en el futuro.

Marc Márquez ha confesado que sentir el calor de los suyos significa "muchísimo", tanto por el cariño de "familia y amigos" como por los resultados deportivos: "Es algo histórico. No me gusta inflar esta palabra, pero es así. Difícilmente se va a volver a repetir, pero lo intentaremos".

El campeón ha explicado que es muy complejo que en una misma temporada "coincidas con tu hermano en un estado de forma increíble y poder compartir campeonato y subcampeonato". Marc ha apuntado que en su caso ha sido un curso "inmejorable" y ha recordado su podio en Tailandia con Àlex: "Era irreal y lo hemos ido normalizando".

Àlex Márquez ha recordado que la última vez que estuvieron juntos en Cervera fue en 2019. "Han sido años de problemas, de sufrir un poquito. Poder volver y coincidir los dos en plena forma es algo único y hay que disfrutarlo al máximo", ha asegurado el subcampeón de la temporada de MotoGP.

Emoción a flor de piel

Àlex también ha agradecido el apoyo incondicional de los seguidores: "Que esté aquí una señora de Paiporta que salvó su vida al límite (tal como le han explicado al formular la pregunta) y mucha gente de todo el mundo que lo deja todo para poder venir aquí a celebrarlo es algo impresionante".

Preguntados por la mejor lección del curso, el subcampeón ha destacado su gran aprendizaje. "De pilotos fuertes siempre aprendes, pero de Marc en especial. Cada carrera es como una master class y eso es con lo que me quedo de todo el año. Deportivamente he crecido muchísimo y es también gracias a él", ha reflexionado.

Una celebración por todo lo alto hoy en 📍Cervera. pic.twitter.com/8SaJMGQmho — Ducati España (@ducatiesp) November 22, 2025

Marc, por su parte, se ha quedado con "la experiencia" vivida junto a su hermano: "Sobre todo, la rivalidad no nos ha separado. Porque puede pasar. Tenía experiencia con distintos rivales con distintos rivales, pero nunca tu hermano. Esto puede llegar a tensar la relación, pero nos ha unido más que nunca".

Respecto a su primer recuerdo en Cervera con las motos, ambos han destacado el pequeño trazado que tenían en un polígono de la localidad. "Ahora ya estas cosas no se pueden hacer. Nos dejaban un terreno y por las tardes si mi padre y mi madre llegaban pronto de trabajar nos escapábamos", ha desvelado el campeón de MotoGP.

"Dos campeones"

Marc Márquez, por otra parte, ha alabado el rendimiento de su hermano: "Es capaz de todo. Celebramos el campeón y el subcampeón porque no puede haber dos campeones. Él aprende de mí y yo también aprendo de él. La forma que tiene de gestionar las situaciones es su punto fuerte. Puede ser campeón el año que viene".

Àlex Márquez ha añadido que su hermano Marc "no tiene techo" y logrará "lo que él se proponga". "Eso es lo que me ha enseñado estar a su lado. Me preguntaba que por qué ganaba tanto, tenía tanta hambre. Eso hace que no tenga techo y va a ganar hasta que él quiera", ha añadido.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, dijo este sábado que es "un orgullo" que los hermanos Marc y Álex Márquez representen "con tanta pasión" a los aficionados españoles en la máxima competición internacional del motociclismo. La ministra se refirió a Marc Márquez como "el mejor piloto español de la historia y uno de nuestros mejores deportistas, al nivel de Rafa Nadal, Pau Gasol o Aitana Bonmatí", y resaltó su capacidad de superación, recordando "todos esos años de lesiones y sinsabores".

Sobre Álex, la ministra le identificó como el único que ha podido plantarle cara a Marc esta temporada. "Por nosotros puedes seguir haciéndolo, porque como espectadores es un disfrute veros competir y haceros mejores el uno al otro", enfatizó Alegría. La ministra expresó su intención de acompañar al motociclismo español la próxima temporada en alguno de los Grandes Premios que se disputarán en España: Jerez, Montmeló, Cheste o Alcañiz, en Aragón. "Estoy segura de que el próximo año vamos a vivir muchos más abrazos como el de Jerez con la primera victoria en MotoGP de Álex y el de Japón con tu noveno campeonato, Marc", indicó.