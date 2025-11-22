Flick y los sueños cumplidos: "Hace años vine al Camp Nou y me dije... 'un día me voy a sentar en ese banquillo'"

"Hace años vine al Camp Nou y me dije... 'un día me voy a sentar en ese banquillo'. Y hoy estoy aquí. Es la demostración de que, si se trabaja duro, se puede conseguir cualquier cosa". Hansi Flick ha exteriorizado hoy un mensaje que a veces puede resultar azucarado y manido sobre el valor del esfuerzo. En su caso pretendió reivindicar que los sueños se cumplen y lo quiso trasladar a la responsabilidad de los jugadores, de la importancia de esforzarse y de "jugar como equipo".

"Ha sido un partido especial para todo el mundo. Para los jugadores, para el staff, para los seguidores. La sensación ha sido increíble", señaló el entrenador alemán, que enseguida apeló al pragmatismo del resultado. "Y hemos ganado los tres puntos. No ha sido fácil pero todo ha salido bien y estamos muy contentos de dejar la portería a cero, hemos marcado cuatro goles y hemos logrado los tres puntos. No podía salir mejor".

Lewandowski celebra el primer gol del Barça en el nuevo Spotify Camp Nou. / Jordi Cotrina

Flick, satisfecho con el rendimiento hiperactivo de Fermín, con la eficacia goleadora de Lewandowski y la disciplina táctica de Èric Garcia como medio centro, se declaró "muy feliz y tenemos ganas de que vuelvan más partidos. Para todo el mundo es genial jugar en este estadio. Hoy fue el primer paso. Hemos notado ese ambiente que nos puede dar el estadio y los seguidores. Con más gente será aún mejor. Tenemos ganas de ver el siguiente paso".

El siguiente paso es la licencia 1C, que permitirá abrir la zona de gol norte. Joan Laporta declaró a DAZN que espera obtenerla antes de final de año. "Todo va a buen ritmo y lo comentábamos con al alcalde Collboni, artífice también de la reapertura".

Laporta aventó un mensaje muy propio de él. "La celebración ha sido sencilla pero digna. Hoy reivindicamos la alegria de vivir". Y en esa línea cargada de emotividad, proclamó que era un día "para pensar en los que ya no están y viviendo a la vez el presente con un partido contra el Athlétic que siempre son disputados y también piensas en el futuro por lo que está por venir, muchas victorias, muchos títulos y muchas jugadas".

"Esto es el sueño del barcelonismo que estamos levantando entre todos", dijo ufano el mandatario, que el año próximo, sin fecha anunciada aún, se juega la reelección y ver la obra culminada.

También fue una jornada singular para los futbolistas, según confesión propia. Pau Cubarsí indicó que no sintió nervios antes de estrenarse en el Camp Nou, pero reconocía que no era un partido normal. "Sabes que es un dia especial para los aficionados culés y también para los que sentimos los colores. Lo he sentido como un partido importante, tenía a toda la familia en la grada".

Un mensaje similar de Robert Lewandowski, autor del primer gol en el reestreno del Camp Nou. "Era un día muy especial para nosotros. Estamos muy contentos. Hemos jugado muy bien y hemos ganado pero lo más importante es que volvemos al Camp Nou. No hay sitio mejor", ha declarado.

A nivel personal reconoció el orgullo de ser el primer goleador en el estadio azulgrana. "Tengo 37 años y para mi es especial. Es importante que hayamos jugado bien. Aquí en este campo somos más fuertes".