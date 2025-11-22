Barça- Athletic Club, hoy en directo: última hora del partido, alineaciones y fiesta de regreso al Spotify Camp Nou

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer entreno del Barça en el renovado Camp Nou / JORDI COTRINA

Begoña González

El FC Barcelona regresa a casa tras 909 días de exilio. El Spotify Camp Nou, aún en obras, abre las puertas para disputar el primer partido oficial en el Spotify Camp Nou desde el inicio de la remodelación. Lo hace este sábado con un aforo de 45.000 espectadores y ante el Athletic Club de Bilbao (16.15 h.), aunque el estadio abrirá hasta dos horas antes del inicio del partido para celebrar la gran fiesta de regreso.

Siga en este directo el encuentro entre el Barça y el Athletic Club y la fiesta de regreso al Camp Nou.

