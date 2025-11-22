Barça- Athletic Club, hoy en directo: última hora del partido, alineaciones y fiesta de regreso al Spotify Camp Nou

El FC Barcelona regresa a casa tras 909 días de exilio. El Spotify Camp Nou, aún en obras, abre las puertas para disputar el primer partido oficial en el Spotify Camp Nou desde el inicio de la remodelación. Lo hace este sábado con un aforo de 45.000 espectadores y ante el Athletic Club de Bilbao (16.15 h.), aunque el estadio abrirá hasta dos horas antes del inicio del partido para celebrar la gran fiesta de regreso.

Siga en este directo el encuentro entre el Barça y el Athletic Club y la fiesta de regreso al Camp Nou.

Una rúa azulgrana con comida y bebida gratis El Bar Bocata, bar de moda situado en la Travessera de Gràcia por el que han pasado hasta jugadoras del Barça, ha organizado una gran rúa popular para celebrar el regreso del equipo al Spotify Camp Nou. El punto de encuentro será la Casa Seat, en la avenida Diagonal, donde los asistentes deberán presentarse a las 13:00 horas vestidos de azulgrana. Desde allí, la comitiva se desplazará a pie hacia el Spotify Camp Nou siguiendo un recorrido que subirá por la Diagonal hasta la avenida Reina Maria Cristina, girando después en dirección al estadio. Aquellos que se hayan podido inscribir (las 5.000 inscripciones están agotadas) podrán disfrutar de un bocadillo y bebida gratis.

MULTIMEDIA | El Barça regresa a casa: así es el actual Spotify Camp Nou El FC Barcelona retorna este sábado al Spotify Camp Nou en un partido de Liga después de dos años y medio de exilio en Montjuïc. El proyecto de remodelación integral es una historia de cadáveres arquitectónicos, planes enterrados, bregas políticas, luchas vecinales y pulsos de ego a lo largo de los últimos lustros. El regreso ante el Athletic es solo un primer paso. A las obras les queda mucho trecho hasta convertir el Estadi en el recinto abierto y de grandes terrazas que concibió el estudio japonés de arquitectura Nikken Sekkei. MULTIMEDIA | El Barça regresa a casa: así es el actual Spotify Camp Nou

Joan Domènech La tarde de todos los regresos al Camp Nou Es un regreso al Camp Nou por todo lo alto. No solo vuelven al hogar del Barça los 45.000 culés privilegiados que llenarán las butacas disponibles, ni la mitad de las que habrá cuando el estadio esté terminado. Vuelve Raphinha al equipo, y vuelve Joan Garcia, aunque en el caso del guardameta es su estreno, la toma de posesión de la portería que ocupará hasta 2031. Vuelve el Barça y vuelve el Athletic, "un equipo de Champions League", recordó Hansi Flick, viejo rival con el que se litiga en clásicos desde hace más de un siglo, a veces enemigo cuando se pelean los jugadores, los entrenadores y, recientemente, los presidentes. Lea aquí la previa del partido.