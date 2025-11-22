Copa Davis
Zverev impone su ley y el dobles volverá a decidir
El número uno alemán superó a Munar en dos 'tie breaks' para igualar la serie
Carreño se agiganta y deja a España a un paso de la final de la Copa Davis
Los dobles volverán a decidir la suerte de España en esta Copa Davis después de la victoria de Alexander Zverev ante Jaume Munar (7-6 (2) y 7-6 (5)) que iguala la serie de semifinales.
Tras la gran victoria de Carreño en el primer turno, será el partido de dobles quien decida, como ya sucediera tanto en los cuartos de final de España contra la República Checa y de Alemania contra argentina.
Estuvo cerca Munar de sorprender a Zverev, que necesitó de dos 'tie breaks' para derrumbar la resistencia del número uno español, que volvió a demostrar su gran estado de forma en un partido en el que compitió de tú a tú al número 3 del ranking mundial.
Solo la solidez de Zverev en los momentos importantes y algunos errores en puntos clave del español, acabaron por decantar la balanza final.
Turno para Marcel Granollers y Pedro Martínez, que como ya hicieran el jueves, buscaran dar el pase a España. Enfrente, toda una pareja especialista como Kraweitz y Puetz.
