Tenis

Copa Davis: España-Alemania | Pablo Carreño - Jan-Lennard Struff, en directo

Ferrer repite formación para enfrentarse a Alemania: Carreño y Munar en individuales; Granollers y Martínez doblistas

Pablo Carreño.

Pablo Carreño. / EFE

Redacción / EFE

Bolonia
David Ferrer, capitán de la selección española de tenis, repite este sábado formación para enfrentarse a la Alemania de Alexander Zverev en las semifinales de la Copa Davis, con Pablo Carreño y Jaume Munar en individuales y Marcel Granollers y Pedro Martínez como pareja de dobles.

En busca de la undécima final de la Copa Davis de la historia de España, Carreño, número 89 del ránking, abre la eliminatoria, tal y como hizo ante República Checa en cuartos. Se medirá por el primer punto del choque ante Jan-Lennard Struff, número 84. En el cara a cara domina el español por 3-1.

El segundo partido de la eliminatoria, el duelo entre números uno de cada combinado, lo dirimirán Jaume Munar, ubicado en el puesto 36 del ránking, y Alexander Zverev, el 3 del mundo, jugador con mejor ránking de todo el torneo por las ausencias del italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

En el cara a cara entre ambos figura un empate a 1, con el último enfrentamiento en los Juegos de París 2024, en lo que se impuso el germano.

En caso de que la eliminatoria llegue con empate a uno tras los dos primeros encuentros, será necesario decidir el pase a la final con el duelo de dobles, que ya decidió el pase ante los checos.

Martínez y Granollers, este último ganador de dos Grand Slam este año, en Roland Garros y Estados Unidos, desafían a la experimentada pareja formada por Tim Puetz y Kevin Krawietz, que participaron la pasada semana en las Finales ATP como una de los ocho mejores parejas del circuito.

