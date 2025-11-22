¿Club, SAD o qué?, por Marc Menchén

El Real Madrid presenta mañana cuentas y ahí habrá poco debate. El Bernabéu le ha permitido consolidarse ampliamente por encima de los 1.000 millones de euros de negocio y continuar en beneficios, tanto en 2024-2025 como en 2025-2026. Lo realmente interesante de esta asamblea será el discurso de Florentino Pérez, donde se espera que dé más pistas sobre su plan para lo que definió como “una reorganización societaria” que “garantice que los socios seamos propietarios de verdad de nuestro club”. En otras palabras, dar entrada a inversores externos en la propiedad del club o parte de sus unidades de negocio, donde de facto ya lo ha hecho.

La duda es cómo se articulará. En 2017 sumó a Providence a su actividad de patrocinio, una relación que se ha extinguido este año, y ya en 2023 cedió a Sixth Street y Legends parte de la explotación del estadio por 20 años. Ahora, todo apunta a una cesión más permanente, nuevamente con una filial controlada por el propio club, que en ningún caso se convertirá en sociedad anónima deportiva (SAD). La duda es el perímetro al que se da acceso al nuevo inversor y a qué precio. Florentino Pérez tasó el 100% en 10.000 millones de euros, y El Periódico incidía estos días en que la venta no superará el 10%.

La realidad es que una de las pocas salidas posibles es trasladar todo el negocio a una sociedad, no solo el estadio, sino también comercial y las operaciones deportivas. El club continuaría siendo el titular de los derechos de participación en competiciones, pero toda la gestión recaería en la nueva empresa. Es el modelo FC Bayern -más bien alemán-, por el que una sociedad específica concentra todo lo relacionado con el primer equipo, de modo que el club social controla una participación mayoritaria y, vía dividendos y las cuotas sociales -no los abonos-, se encarga de financiar el resto de secciones. Otra duda es si a los inversores se les ofrece sólo fútbol masculino y el femenino y el baloncesto quedan bajo el paraguas del club.

El plan de Florentino

A partir de aquí, ¿es sólo proteger al Real Madrid de amenazas externas? No lo creo, y muy personalmente anticipo que el plan de Florentino Pérez es voltear el modelo de gestión y gobernanza para cuando él no siga en la presidencia. Su liderazgo le ha permitido neutralizar las disfunciones que en términos de negocio puede provocar un sistema asambleario en el que los socios no tienen acciones reales, pero sí el poder de vetar operaciones corporativas, contratos comerciales e, involuntariamente, condicionar el día a día de la gestión. En definitiva, separar la vida social de la actividad económica.

La entrada de un inversor externo a largo implica incorporar a un actor que debería garantizar una continuidad del modelo, evitar que los ismos y ciclos electorales condicionen la toma de decisiones -en Barcelona sabe bien de qué hablo-. Audi, Allianz y Adidas quieren que al Bayern le vaya bien en el césped, pero sobre todo que sea sostenible y no se ponga en duda su rol de líder alemán.

Y luego está lo económico, porque eso a nadie se le debería escapar. Establecer un sistema de acciones sociales como en clubes de golf y tenis se antoja complejo, sobre todo por las connotaciones fiscales que puede tener para cada socio encontrarse en su patrimonio con algo que vale 100.000 euros. Eso para el socio, porque para el club es claro. Si entran 1.000 millones de repente, la carga financiera de la mayor inversión de la historia del Real Madrid quedaría prácticamente neutralizada, reforzando su patrimonio y, lo que de verdad importa a la mayoría, liberando recursos para reforzar la plantilla.