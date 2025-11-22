Pedro Neto y Enzo salvan a un pobre Chelsea antes de recibir al Barcelona

Un gol del portugués Pedro Neto en la primera parte y otro del argentino Enzo Fernández en los minutos finales salvaron a un pobre Chelsea, que apenas generó ocasiones y no desplegó su mejor juego, para sumar los tres puntos a domicilio ante el Burnley (0-2), antes de recibir al Barcelona el próximo martes en la Liga de Campeones.

En el minuto 37, una pelota que recuperó al borde del área contraria el español Marc Cucullera, acabó en las botas de Jamie Gittens, que colocó un centro preciso al segundo palo para que el luso, libre de marca, anotase de cabeza.

Ya en los compases finales, una jugada que comenzó Robert Sánchez, la continuó Pedro Neto filtrando un pase para el también español Marc Guiu, que superó a Axel Tuanzebe y cedió a Enzo Fernández para que el argentino definiera con todo a favor.

El técnico italiano Enzo Maresca pensó en el partido contra los azulgranas y realizó rotaciones dejando en el banquillo a Moisés Caicedo, Estevao y Alejandro Garnacho, que no disputaron ningún minuto y apuntan a entrar en el once para el duelo de Liga de Campeones.

Los 'blues' acusaron la ausencia del ecuatoriano Caicedo, uno de los jugadores más destacados de este inicio de temporada, y no consiguieron crear ocasiones claras de gol. El británico Liam Delap lo intentó en los primeros compases del encuentro, pero sus disparos, desde fuera del área, se fueron muy desviados.

Posteriormente, el Burnley puso una marcha más y Jaidon Anthony, que fue el jugador más activo, dispuso de dos disparos que repeló la defensa visitante. El primer tiro a puerta del encuentro lo realizó Loum Tchaouna en el minuto 20 cuyo disparo fue directo a las manos del guardameta español Robert Sánchez.

Por parte del Chelsea, no fue hasta la media hora cuando el central Trevoh Chalobah desde lejos probó a Martin Dubrabka.

Cinco minutos después, llegó el primer gran aviso de los de Enzo Maresca tras un gran regate de Delap, que se fue de su par, y un gran centro de Pedro Neto para Gittens, que cuando iba a rematar con la portería vacía, apareció Kyle Walker para adelantarse y despejar cuando el extremo lo tenía todo a su favor.

Poco después, tras una pelota recuperada de Marc Cucurella y un centro preciso de Gittens, que fue de lo mejor de los 'blues', Pedro Neto cabeceó a la red para adelantar a los suyos.

Al inicio de la segunda parte, Maresca dio descanso a Reece James, otro de los jugadores que será titular ante el Barcelona.

A los dos minutos de reanudación, Joao Pedro y Gittens trataron de aumentar la ventaja, sin embargo, sus disparos no encontraron portería.

La ocasión más clara la tuvo Neto, que tras recibir de Enzo Fernández, mandó el esférico al palo, y posteriormente, Zian Flemming, desaprovechó la única ocasión del Burnley en los segundos cuarenta y cinco minutos.

El técnico italiano dio entrada al catalán Marc Guiu, que se convirtió en determinante al zafarse de su defensor Axel Tuanzebe, y ceder al argentino Enzo, que llegó desde segunda línea y batió a Dubravka.

El joven delantero consiguió su primera asistencia con el Chelsea en sus 22 partidos disputados desde que llegó en verano 2024.

Con esta victoria, el Chelsea, que recibe este martes al Barcelona, se coloca en segunda posición provisional, mientras que el Burnley, que podría acabar la jornada en descenso, se queda con 10 puntos tras cosechar tres derrotas consecutivas.

Ficha técnica:

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino (Laurent, m.84), Cullen; Tchaouna (Bruun Larsen, m.76), Ugochukwu (Mejbri, m.72), Anthony (Foster, m.72); y Flemming (Broja, m.72).

Chelsea: Robert Sánchez; James (Badiashile, m.46), Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández; Neto, Joao Pedro (Marc guiu, m.76), Gittens; y Delap (Gusto, m.67).

Goles: 0-1, min. 37: Pedro Neto; 0-2, min. 88: Enzo.