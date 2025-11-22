Aleksandre Topuria se impone a Bekzat Almakhan por decisión unánime

'El Conquistador' Aleksandre Topuria sumó este sábado su segunda victoria seguida en la Ultimate Fighting Championchip (UFC) tras imponerse por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28) a Bekzat Almakhan. Su actuación en la pelea enmarcada dentro de la cartelera del primer evento de la compañía de lucha estadounidense en Qatar no dejó lugar a dudas de su superioridad. El hispanogeorgiano espera ahora poder ir ascendiendo en las carteleras de próximos eventos para poder figurar en un 'main card' pronto.

Al inicio de la pelea, la intensidad del kazajo puso en alerta al hispanogeorgiano, pero pronto 'Aleks' tomó el control con golpes efectivos. Aún así, a pesar de haber ganado dos de los tres asaltos a ojos de los jueves, durante la pelea, alguna fuerte patada del kazajo llegó a derribar momentáneamente al luchador hispanogeorgiano que igualmente mantuvo la situación bajo control y pudo temrinar imponiéndose. Sin embargo, al final de los tres 'rounds', la cara ensangrentada de Almakhan no dejaba lugar a dudas de quién había conectado más golpes, o por lo menos, más efectivos.

Tras sonar la campana final, Aleksandre levantó la mano en señal de fe en su victoria y los jueces no pudieron más que confrirmar lo que se había vivido en Qatar. El hermano mayor de Ilia Topuria no perdió la oportunidad de agradecer a todo su público español y latinoamericano el apoyo recibido en los últimos meses de preparación a imagen y semejanza de 'El Matador' arropado en las banderas española y georgiana. "Muchísimas gracias a todos los españoles, al mundo latinoamericano", agradeció a lo que su hermano apostilló: “Gracias a Dios, conseguimos una victoria más. Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Todo tu esfuerzo ha tenido su recompensa”.