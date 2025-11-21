Zubizarreta, sobre uno de sus peores momentos: "Hay dos horas de mi vida que no sé donde están, hubiera sido un buen motivo para ir a terapia"

Andoni Zubizarreta fue uno de los guardametas más emblemáticos de la historia del fútbol español y, especialmente, del FC Barcelona. Su trayectoria, tanto como jugador como director deportivo, está marcada por un amplio palmarés. El momento más importante de su carrera fue su en la final de la Copa de Europa de 1992, en la que el Barça consiguió su primera Champions, en una histórica victoria sobre la Sampdoria en Wembley.

Después, complementó su carrera con el rol de director deportivo. Empezó en el Barça, pero en enero de 2015, dejó su cargo tras la eliminación en la Copa del Rey a manos del Real Madrid. Pasó por Francia, en el Olympique de Marsella y recientemente, en agosto, se marchó del Oporto tras una experiencia nueva en Portugal.

Un portero que tiene muchas historias que contar. Formó parte del 'Dream Team' y dejó grandes exhibiciones en la Real Sociedad, en el propio Barça y finalmente en el Valencia. En Barcelona, Zubi estuvo durante 11 años, entre 1986 y 1994, ganando 6 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y la Copa de Europa. Su relación con Cruyff fue clave para el éxito del Barça, y Zubizarreta siempre fue uno de los jugadores más respetados del vestuario, un líder tanto dentro como fuera del campo.

Zubizarreta explica un episodio de su etapa en el Valencia

Al finalizar su etapa en el Barça, Zubizarreta se marchó al Valencia. Fue en 1994 y allí continuó demostrando su calidad y fiabilidad como portero. En Valencia, jugó durante 4 temporadas (1994-1998), aunque sin alcanzar el nivel de éxito que había tenido en el Barça.

En el programa radiofónico de Julia en la Onda de OndaCero, contó un episodio que le sucedió acudiendo al entrenamiento del equipo, en Valencia. "En mi traspaso, cuando me fui del Barça al Valencia, en ese proceso, habíamos perdido en Atenas 4-0 en la final de la Champions. Al inicio de esos meses en Valencia las cosas fueron buenas, teníamos a Parreira y había muy buenos jugadores. Empezamos muy bien la Liga, y hacia el mes de octubre, un día, yo cruzaba, vivía en Rocafort y iba a Paterna, que está a cinco minutos en coche. Un día, al cruzar, no sé por qué, paré el coche y estuve aparcado durante no sé cuánto tiempo. Lo que yo pensé que fueron cinco minutos, se alargó mucho más"; empezaba diciendo Zubizarreta.

"Después, cogí el coche y me dirigí al entrenamiento. Cuando llegué, ya había terminado. Parreira me miró y me dijo: '¿Qué ha pasado? Usted es profesional'. Estuve dos horas aparcado, y hay dos horas de mi vida que no sé dónde están. Ese hubiera sido un buen motivo para ir a terapia y poder haberlo trabajado", contaba Zubi.

Zubizarreta reside actualmente en San Sebastián, su ciudad natal, y mantiene una vida tranquila fuera de los focos mediáticos. Se ha alejado de las altas esferas del fútbol, pero sigue conectado con el deporte de manera activa, ya sea como asesor o mediante su participación en iniciativas de la estructura deportiva en España. Tras su paso por el Barça, Marsella y Oporto, como directivo, ha mantenido una relación cercana con el deporte, participando en proyectos personales, conferencias, y como comentarista en medios de comunicación.