Valverde: "Lo importante es el césped, el escenario nos tiene que dar igual"

Ernesto Valverde, exentrenador del FCBarcelona y actual técnico del Athletic más europeo, visita mañana el nuevo Spotify Camp Nou con los 'leones' y, aunque la racha sin ganar en Barcelona es impresionante (no lo hacen desde el 24 de noviembre de 2001), lo cierto es que el ‘Txingurri’ está convencido de que sus muchachos pueden dar la sorpresa en la reinauguración del ‘estadi’.

“No, no, para nada la incertidumbre de dónde íbamos a jugar el partido, si en Montjuïc o en el nuevo Camp Nou, ha significado un problema para nosotros”, ha comentado Valverde en la conferencia de prensa de hoy previa a viajar a Barcelona, ciudad que le encanta y donde tiene aún grandes amigos. “A nosotros, repito, el cambio de escenario o el estreno del Camp no debe condicionarnos en absoluto. Nos debe preocupar lo que ocurre en el césped y, en ese sentido, espero que el terreno de juego esté en buenas condiciones. El escenario nos tiene que dar igual, nosotros también jugamos partidos en un San Mamés sin una grada”.

"Espero encontrarme un Barça como el del año pasado. El Barça te presiona mucho, quiere apretarte cerca de tu área, robarte el balón y, en esos metros, tiene jugadores delante buenísimos. Pero somos el Athletic y no somos fácil de ganar, no" Ernesto Valverde — Entrenador del Athletic

Valverde, que defiende que su equipo, pese al bajón sufrido tras un extraordinario arranque, se presentará en Barcelona con muchas ganas de competir (“somos el Athletic y no somos fáciles de vencer”), está convencido de que, pese a las bajas de jugadores “importantísimos” como Pedri o De Jong, “nos vamos encontrar a un gran Barça, muy parecido, según mi opinión al campeón del año pasado”.

Para el ‘Txingurri’, el Barça no te deja respirar, el Barça te aprieta, el Barça siempre presiona. “Es un Barça de gran nivel, es un Barça con gran pegada, tienen muchísima calidad, presionan mucho, quieren jugar cerca de tu área y, en ese sentido, cuando recuperan el balón cerca de tu portería son muy peligrosos pues delante tiene grandísimos futbolistas”.

Respecto a las bajas de Pedri y De Jong, Valverde cree que “estamos ante un Barça que siempre ha tenido una gran plantilla y, por tanto, siendo importantísimas las bajas de dos centrocampistas vitales, tiene futbolistas, no sé, como Fermín, Olmo, Cassadó, etc, que les pueden suplir perfectamente, bueno, en realidad, así ha sido a lo largo del última año y medio donde ha habido momentos que no tenía disponibles a ninguno de esos dos futbolistas”.

Sobre la posibilidad de que Nico Williams, pretendido por el Barça en su momentos, sea mal recibido y pitado en el Spotify Camp Nou, Valverde restó importante a la situación. “Lo importante, lo más importante, no es cómo reciba el Camp Noy a Nico, sino cómo recibamos nosotros a Nico, pues siempre lo recibimos con los brazos abiertos, porque para nosotros es muy, muy, importante”.

Y, finalmente, cuando le preguntaron si cree que las relaciones entre dos clubs, dos entidades, históricas, que siempre se han llevado bien, están pasando ahora por un momento delicado, el ‘Txuingurri’ también restó importancia a eso. “Yo no siento que vivamos momentos de hostilidad o tensión, no, no, son los piques normales en el fútbol, nada más. El ‘casio Nico’, por descontado, nos incomodó a todos, a ellos y a nosotros, pero una cosa es lo que se habla y se habló mucho y otra, muy distinta, la realidad”.