Sonia Bermúdez mantiene su selección (con alguna sorpresa) para ganar la Nations League

Sin grandes cambios para la final. Sonia Bermúdez mantiene su núcleo fuerte en la selección de cara al doble enfrentamiento clave de estas próximas semanas. La final de la Nations, título que pretende revalidar la selección española, se disputará doble partido. El primero, en Alemania, la vuelta en Madrid, en el Metropolitano, que se espera lleno. O, al menos, eso es lo que pidió la seleccionadora. "Quiero animar a toda la gente a que venga al Metropolitano. Sé que hace frío pero con la gente hará calor y es súper importante que vengan a animarnos", dijo Sonia Bermúdez después de hacerse pública la lista.

En portería, Bermúdez tendrá a Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga. En defensa contará con Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi, Jana Fernández, Olga Carmona, Ona Batlle, María Méndez. En la medular, casi totalmente azulgrana, con Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Fiamma Benítez y Vicky López. Y en el ataque, Mariona Caldentey, Eva Navarro, Claudia Pina, Esther González, Alba Redondo, Martín-Prieto, Jenni Hermoso, Athenea del Castillo y Edna Imade.

Diez azulgranas

Las novedades de la lista de España son la convocatoria, por primera vez, de la delantera de la Real Sociedad Edna Imade, quien está destacando en la Liga F. "Estamos encantados de contar con ella. Es una jugadora que a parte de tener mucho gol, a nivel deportivo va muy bien de cabeza. Es una chica encantadora y estamos deseando contar con ella", se refirió la seleccionadora ante la incorporación de Imade en esta convocatoria. Otra novedad es el regreso de Leila Ouahabi por Lucía Corrales.

Hasta 10 futbolistas del Barça formarán parte de la concentración que empieza este próximo lunes en Las Rozas. "La lista de Alemania es la esperada y no nos condiciona nuestra convocatoria", confesó Bermúdez. "Hay máximo respeto hacia el rival. La final no va a ser fácil y no pensemos que por ganar 4-0 a Suecia en semifinales va a ser sencillo. Alemania nunca baja los brazos y estamos preparadas para eso", añadió.

La eliminatoria decisiva se jugará a doble partido. La ida tendrá lugar el viernes 28 a las 20.30 horas en Kaiserlautern y la vuelta, el martes 2 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Metropolitano de Madrid, donde la RFEF está haciendo un llamamiento para llenarlo y volver a batir los récords de asistencia que ya se batieron hace unos meses.