Santi Aldama brilla en una noche histórica para los Grizzlies

Tuvo que aparecer Santi Aldama en el quinteto titular para que los Memphis Grizzlies rompieran su racha de cinco derrotas consecutivas. La franquicia de Tennessee no ha empezado bien la temporada y suma un balance de 5 victorias y 11 derrotas, correspondiente a la 11a plaza en la Conferencia Oeste, justo fuera de Play-In. El ala-pívot español es un habitual saliendo del banquillo y en este rol ha encontrado un sitio más que estable en la NBA, pero las bajas de Jaren Jackson Jr y Brandon Clarke en su posición le han dado la oportunidad para brillar desde el saque inicial, y vaya si lo ha hecho: 29 puntos en tan solo 27 minutos en una noche histórica de los Grizzlies que repartieron 42 asistencias para doblegar a los Sacramento Kings (137-96), un récord absoluto para la franquicia fundada en 1995.

La primera titularidad de @santialdama esta temporada 🤯🇪🇸



🐻29 PUNTOS

🐻11 de 18 TC

🐻5 rebotes

🐻3 asistencias



Es su décimo partido consecutivo en dobles dígitos de anotación. pic.twitter.com/Jvw39qpsvf — NBASpain (@NBAspain) November 21, 2025

El de Las Palmas de Gran Canaria anotó en dobles dígitos por décimo partido consecutivo, pero se quedó a una sola canasta de rebasar los 30 puntos y así romper su marca personal que ya estableció la temporada pasada frente a San Antonio. Su acierto en el triunfo de anoche fue mayor que en el de enero de este año, conectando en 11 de sus 18 intentos, 5 de 11 en triples y 2 de 3 en tiros libres. Fue el jugador mejor valorado del encuentro donde también sumó en el apartado defensivo con 2 tapones y 5 rebotes. Curiosamente, solo distribuyó 3 asistencias de las 42 totales de su equipo, pero está claro que sin su capacidad anotadora el récord no hubiera sido posible.

Referentes históricos

Vince Williams Jr fue el que más generó desde el pase con 15 asistencias, aprovechando en su caso la ausencia de la gran estrella del equipo en horas bajas, Ja Morant. A pesar de suponer un récord para los Grizzlies, queda lejos de las mayores actuaciones colectivas en la historia de la NBA. En 1978 los Milwaukee Bucks acumularon la friolera de 53 asistencias en su demolición de los Detroit Pistons (143-84).

Aldama renovó con los Grizzlies para tres temporadas más por el valor de 52 millones de dólares el pasado verano, y a sus 24 años ya ha disputado cuatro temporadas en la NBA. Los Pistons estaban al acecho en caso de que Memphis decidiera no quedarse con él, pero finalmente acordaron un contrato para que Santi Aldama siguiera jugando en la franquicia que durante muchos años fue la casa de los hermanos Gasol. Primero fue Pau entre 2001 y 2008, después Marc entre 2008 y 2019. Ambos lograron ganar el título tras abandonar el equipo.