Luces y sombras del nuevo Bernabéu: un caro y colosal 'eventódromo' sin conciertos ni parkings

El informe de gestión que Florentino Pérez ha facilitado a sus socios compromisarios recoge una previsión de ingresos de 402 millones de euros por los conceptos "socio y estadio" para esta temporada, tras cerrar la pasada en 326. En la 2018/19, la última con el viejo Bernabéu funcionando a pleno rendimiento, le reportó al club blanco 173 millones de euros por ese mismo concepto.

No todo ese incremento del 130% en seis años es achacable a la reforma del estadio de la Castellana, (el club estima el crecimiento en la 2024/25 en un 70%, unos 120 millones), pero sirve el dato para explicar cómo el nuevo Bernabéu ha multiplicado su capacidad de generación de ingresos para un Real Madrid que presentará este domingo la mayor previsión de ingresos de la historia del fútbol mundial: 1.248 millones de euros.

José Luis Martínez Almeida, Florentino Pérez e Isabel Díaz Ayuso, el pasado domingo en el Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press

Un sobrecoste del 150%

Cuando Florentino Pérez anunció el proyecto definitivo de reforma, en septiembre de 2018, vaticinó un incremento de ingresos de 150 millones anuales, cifra que la realidad ha superado. Claro que también cifró el coste de las obras en 525 millones de euros y el desembolso total, a falta todavía de algunas intervenciones, alcanza los 1.347 millones de euros, un sobrecoste del 150% con respecto a la cantidad anunciada en primer término.

Hoy, el Real Madrid posee un 'eventódromo' como lo hay otro en Europa (al menos, hasta que se complete el Camp Nou, con el que comparte muchas características), por su capacidad, modernidad, versatilidad y, como gran marca diferencial con respecto a otros recintos, empezando por el Metropolitano, por su privilegiada ubicación en el centro de la capital.

La NFL, un negocio redondo

La reciente visita de la NFL al Madrid, por la que el club blanco ha filtrado que ingresó 10 millones de euros, constata el atractivo de un recinto pensado para ser un colosal centro de eventos y servicios en el que, a veces, se juega a fútbol. Un cambio de paradigma en la industria del deporte, en el que el estadio deja de ser un templo consagrado a la práctica del fútbol.

Vista general del Bernabéu, en los prolegómenos del partido de la NFL. / Manu Reino / AP

La pandemia evitó al Madrid el quebradero de cabeza de tener que compatibilizar las obras con la actividad deportiva, pero también impactó en el altísimo sobrecoste del estadio, financiado principalmente a crédito, generando un pasivo (1.170 millones en créditos a un tipo medio del 3,2% ya íntegramente dispuestos) que Florentino Pérez quiere abordar dando entrada a inversores externos al negocio de la entidad.

Freno a los conciertos por el ruido

Con lo que quizá no contaba el todopoderoso presidente del Real Madrid era con las trabas que iba a encontrar en la Justicia y en los vecinos de Chamartín. La celebración de conciertos, cuyos ingresos serían del 1% del total de la entidad (unos 12 millones anuales), según verbalizó Florentino Pérez, está paralizada desde hace más de un año a expensas de que el club encuentre una solución acústica para no incumplir la normativa municipal de ruido. Los rumores son que el proceso está ya en su fase final, pero todavía no hay fumata blanca.

La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu / José Luis Roca

Otra de las vías de negocio frustrada es la de los aparcamientos en el entorno del estadio. Ganó el Real Madrid la licitación del Ayuntamiento de Madrid, pero la Justicia ya ha revocado dos veces esa adjudicación, considerándola nula. Ocurre que el club blanco ya había gastado 23 millones de euros en un proyecto que no va a poder culminar y que mantiene la explanada que rodea al Bernabéu todavía en obras, paralizadas desde hace más de un año y sin un futuro claro.

En los juzgados, a la espera de fallo, también se encuentra el llamado Sky Bar, el superpalco VIP del estadio. El Real Madrid se lo adjudicó a una empresa, Anastia Gourmet, que nunca lo llegó a abrir y que dejó facturas impagadas que el propio club ha tenido que asumir. El adjudicatario, a su vez, acusa a la entidad de no facilitarle el acceso en tiempo y forma, forzando su colapso económico.

Vista general del estadio Santiago Bernabéu antes de su reforma. / ARCHIVO

El techo, siempre cerrado

Lo que sí funciona ya a pleno rendimiento son otras lucrativas vías de negocio como los palcos VIP, la tienda oficial, el 'tour' turístico, la celebración de eventos corporativos, cinco restaurantes y el espectacular mercado gastronómico abierto la semana pasada, el Bernabéu Market.

Todo ello en un recinto ya siempre 'indoor', pues el techo retráctil apenas se abre. No lo hace nunca en los partidos que juega el Real Madrid, principalmente para evitar más quejas sobre el ruido, sobre un césped que en los últimos meses ha presentado un muy mal aspecto y que está siendo sustituido ahora, tras el partido de la NFL del pasado domingo, aprovechando que el Madrid no vuelve a jugar en casa hasta el 7 de diciembre.