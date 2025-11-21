Laporta quiere trascender

No advertimos en ocasiones que hay algo que va mucho más allá del dinero que entre en un pequeño despacho de abogados, del poder de influencia que puedas tener en las instituciones, de aquí y de allá, y del halago o el insulto de los de siempre. Cuando estás por encima del bien y del mal y nada te inquieta, ni mucho menos un opositor, lo que importa de verdad es trascender. Asegurarte, como los grandes faraones, que se te recuerde por siempre a través de tu obra. Lo ha querido hacer Florentino Pérez con un Bernabéu que lució espléndido, sí, para la NFL y que, con el techo siempre cerrado, parece cualquier cosa menos un campo de fútbol; y lo está haciendo Joan Laporta con un Camp Nou listo para jugar, pero todavía en obras, y que será el gran legado de su vida.

Ferran Olivé, tesorero del Barça, aseguró en una entrevista a este diario que la decisión final de conceder la obra a la constructora turca Limak recayó en Goldman Sachs –no estaría de más escuchar, públicamente, la versión de los banqueros respecto al concurso–. Ya habrá tiempo para hacer cuentas sobre penalizaciones por el año acumulado en retrasos o si el presupuesto inicial corresponde con lo que se acabará invirtiendo. Lo que está claro es que no ha habido nadie más interesado en que todo saliera adelante, y a su manera, que Joan Laporta. De ahí que la vicepresidenta Elena Fort dijera que, si por ella fuera, el encargado de realizar el saque de honor tendría que ser Laporta. Cómo no.

El regreso este sábado al Camp Nou del primer equipo masculino ante directivos, invitados de postín, esforzados trabajadores del club, periodistas, socios y quienes hayan podido rascarse bien el bolsillo (para un aforo de 45.401 espectadores), remueve el alma. Claro. Regresar a casa después de dos años y medio de exilio, un año más tarde de lo previsto, hará llorar a más de uno. Así debería ser. Ese maremoto emocional, fácilmente 'instagrameable', será también la gran bandera de Laporta de cara al proceso electoral. Víctor Font y su gran coalición, Xavi Vilajoana, Joan Camprubí o Marc Ciria no solo pelearán contra un presidente, sino contra la inmensidad de un legado.