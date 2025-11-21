Italia tumba a Bélgica y repite final de la Copa Davis por tercer año consecutivo

La selección italiana de tenis, capitaneada por Filippo Volandri y sin Jannik Sinner en sus filas, se clasificó este viernes a su tercera final de Copa Davis consecutiva tras batir a Bélgica sin necesidad de llegar al partido de dobles.

Al igual que contra Austria, las victorias de Matteo Berretini en el primer turno y de Flavio Cobolli en el segundo, tras tres horas de maratón ante Zizou Bergs en las que salvó siete bolas de partido, permitieron descansar de nuevo a Lorenzo Sonego y a los doblistas Andrea Vavassori y Simone Bolelli, todavía inéditos en lo que va de torneo.

En la pelea por el título en Bolonia, la 'azzurra' espera rival, que saldrá del duelo entre España y Alemania que se celebra este sábado a partir de las 12.00 horas.