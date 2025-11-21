Isco vuelve a una convocatoria del Betis cuatro meses después

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha confirmado este viernes en rueda de prensa que su capitán, el mediapunta Francisco Alarcón 'Isco', integrará su convocatoria por primera vez en la temporada de cara al duelo ante el Girona del domingo en La Cartuja.

Pellegrini manifestó que "todo el plantel está entrenando con normalidad excepto (el portero) Pau López" y, aunque admitió "la influencia de Isco en el plantel", resaltó que "la plantilla ha demostrado que puede sobrevivir" sin él, ya que ha "perdido sólo dos partidos" en lo que va de temporada.

Desde pretemporada

"No sería justo hacer recaer esa responsabilidad solamente en él. Ya veremos si juega más o menos minutos pero la prioridad es ganar los dos próximos partidos ante Girona y Utrecht, no que Isco se ponga a punto", añadió el técnico santiaguino.

Isco se fracturó el peroné izquierdo en mayo de 2024 y, tras reaparecer hace aproximadamente un año, se volvió a lesionar en el mismo tobillo en agosto de un amistoso de pretemporada en La Rosaleda.