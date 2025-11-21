Flick, otro de los que está "encantado" de volver al Camp Nou, "un estadio de fútbol"

Vuelve el Barça al Camp Nou y Hansi Flick valora tanto o más otras vueltas: las de Joan Garcia y Raphinha, también la de Pedri que se aplaza a la próxima semana. Las buenas noticias se agolpan en el despacho del entrenador en la reanudación de la Liga; tan buenas como la reparadora victoria sobre el Celta en Vigo antes del paréntesis (2-4).

Los regresos compensan las momentáneas pérdidas de Frenkie de Jong, expulsado en Balaídos, y la de Marcus Rashford, que acudió y se marchó de Sant Joan Despí, con fiebre. Joan Garcia será titular con toda seguridad y Raphinha empezará en el banquillo. A Pedri se le esperará "sin presionarle" a que se sienta pletórico.

Joan Garcia, durante el entrenamiento previo a partido de este sábado ante el Athletic. / AFP7 vía Europa Press

"Todos estamos encantados con volver al estadio", dijo Flick. Como todos los culés, "preferimos jugar en el Camp Nou", explicó el técnico que sólo vivió la experiencia de un entrenamiento. Una degustación que a él le produjo "una sensación increíble nada más subir las escaleras hacia el césped". Será otro sucedáneo este primer estreno ante el Athletic, con un aforo reducido a 45.000 espectadores, con el Gol Nord aún cerrado y habilitadas dos graderías de las tres que habrá.

"Jugar en un estadio es lo que nos gusta", amplió Flick, diferenciando el campo barcelonista del estadio de atletismo que es el Lluís Companys, aunque él guardará con muy buen recuerdo "con el apoyo que siempre nos mostraron los aficionados y con los que hubo una gran conexión". Un lugar donde se registraron inolvidables remontadas y él celebró tres títulos.

Raphinha y Jules Kounde, en la sesión de este viernes. / AFP7 vía Europa Press

El Barça afronta nueve partidos en cuatro semanas y sin la interferencia de las selecciones, Flick desea enfocar toda la atención en el equipo y acallar el ruido que se genera desde fuera. Las diferencias con la federación a cuenta de Lamine Yamal quedan aplazadas al mes marzo, en la próxima fecha FIFA. Al extremo le ha visto trabajar durante su estancia en Sant Joan Despí, donde ha continuado recuperándose de su pubalgia.