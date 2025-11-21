Bellingham viaja al pasado para presentar el nuevo estadio revolucionario del Birmingham City

El Birmingham City FC, equipo de segunda división inglesa, ha presentado el proyecto de su nuevo estadio con capacidad para más de 62,000 espectadores, y lo ha hecho con un video de más de cinco minutos en el que aparece Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, reaccionando al diseño del revolucionario recinto del que fue su club durante una década entre categorías inferiores y primer equipo. El estadio costará 1.300 millones de euros y no abrirá hasta la temporada 2030-31, doblando la capacidad del St. Andrews, actual feudo del Birmingham City. "Los partidos de la NFL llegarán poco después", comenta Tom Brady en el vídeo, exjugador de fútbol americano y propietario minoritario del club.

El vínculo con Bellingham no es lo único que comparte el club británico con el Real Madrid, y es que el novedoso estadio construido a partir de 12 torres con el aspecto de chimeneas de ladrillo también contará con techo y césped retráctil al igual que el Bernabéu, con la intención de albergar otro tipo de eventos deportivos y culturales, como la NFL. La dimensión del estadio permitirá ser visto a una distancia de hasta 65 kilómetros, y será el "corazón de la ciudad". Tom Wagner, el presidente del club, lo ha descrito como el "Coloseo del futuro".

Vista general del Estadio Santiago Bernabéu, a 17 de enero de 2025. / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

La ciudad de Birmingham también es hogar de la serie Peaky Blinders, así que no podía faltar la aparición de Paul Anderson, el actor que da vida al personaje de Arthur Shelby, en el video promocional. Además, el creador y director de la aclamada serie televisiva, Steven Knight, ha tenido su relevancia a la hora de ayudar a diseñar el estadio para que se integrase con la historia de la localidad inglesa: "Una herencia de industria, ingenio y crecimiento. Creo que esas mismas cualidades pueden crear una nueva era de éxito dentro y fuera del campo y prosperidad para las comunidades locales que han estado privadas de oportunidades durante demasiado tiempo", dijo Tom Wagner.