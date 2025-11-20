Los debates sobre quién es el mejor equipo de la historia o quién es el mejor entrenador inundan las redes sociales. Las opiniones, todas respetables, sono variadas: algunos apuestan por el Brasil de principios de siglo XXI, otros se van hasta los 80 para rescatar el Milan de Arrigo Sacchi y algunos se fijan en la España ganadora del Mundial en 2010.

Sea como sea, está claro que ninguno de los conjuntos ha tenido más trascendencia que el Barça comandado por Pep Guardiola, gracias a un estilo llamativo y atractivo a partes iguales, el famoso y temido 'tiki taka'.

Guardiola es manteado por el equipo azulgrana trans conquistar la Champions en 2009. / .

De hecho, el impacto fue tal que incluso superó las barreras del fútbol y viajó hasta el otro lado del Atlántico para inspirar a uno de los grandes equipos de la historia del baloncesto, los Golden State Warriors de la década pasada.

Ahora, su estrella, Stephen Curry, ha revelado cómo el entrenador, Steve Kerr, integró la idea ese concepto en su esquema ofensivo: "Hablaba de eso como una filosofía para generar tiros, para simplificar las cosas y obligar a la defensa rival a tomar un millón de decisiones en cada posesión y así poder encontrar el mejor tiro", indica el considerado mejor lanzador de toda la historia del baloncesto.

Stephen Curry es el mejor lanzador de la historia. / AP

Fue en un entrenamiento previo al inicio de la temporada, durante un 'Training Camp' de los Warriors, cuando el entrenador que fuera compañero de Jordan en los 90 apareció con esta nueva idea. El jugador lo ha revelado en una charla en 'Mind the game' junto con LeBron James y Steve Nash, exjugador que está muy unido al fútbol español gracias a su participación en el accionariado del RCD Mallorca.

De hecho, el canadiense se ha dejado ver durante algún partido en las instalaciones de Son Moix y ha posado con la camiseta y mascota bermellón. De hecho, su dominio del fútbol queda patente cuando Curry comenta no recordar el equipo del cual sacó la idea Kerr: "Barcelona", apunta rápidamente Nash.

La idea creada por Johan Cruyff y elevada al máximo con Guardiola les llevó a jugar de forma más libre, sin tener ninguna jugada predefinida y fluyendo junto con el ritmo del juego: "Simplemente dejábamos que el balón decidiera dónde debía estar", apunta.

Con ello, Curry hace referencia a la forma tan característica de jugar de los Warriors, que todavía aplican. Un sistema de movimientos sin balón que llevaron al 'Chef' a convertirse en el jugador más espectacular de ver en todo el mundo, capaz de anotar desde cualquier punto del campo ofensivo, y a los 'Dubs' a conquistar el campeonato en 2015, 2017, 2018 y 2022.